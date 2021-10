NY REKORD: 111 millioner seere har sett «Squid Game» de fire første ukene.

Ny Netflix-rekord

111 millioner seere har sett «Squid Game» de fire første ukene, noe som slår den forrige rekorden til «Bridgerton» med klar margin.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Bridgerton» ble sett av 82 millioner seere de fire første ukene.

Det melder selskapet selv på Twitter.

Netflix regner med alle som har sett minst to minutter av en episode.

«Squid Game» er en spenningsfylt serie med noe makabert innhold. Den strekker seg over ni episoder og handler om hundrevis av spillere med gjeld opp til ørene som takker ja til en mystisk invitasjon til å konkurrere i barneleker.

les også «Squid Game»-stjernene: Fikk 16 millioner følgere

Premien er på 45,6 milliarder sørkoreanske won, som tilsvarer rundt 300 millioner norske kroner. Men innsatsen er dødelig.

«Squid Game» Serien handler om et hundretalls personer med stor gjeld som deltar i et dødelig spill med høye prispenger. Deltagerne konkurrerer i barneleker, og underveis blir flere og flere «eliminert». Den ble lansert på verdensbasis 17. september. Lee Jung-jae (48) har en av hovedrollene, og er en legende i hjemlandet. Serien har fått 16-årsgrense i Norge og beskrives som voldelig og skremmende. Serien er så populær på Netflix at liknede overlevelsesserier opplever en oppsving i seertallene, skriver Forbes. Vis mer

Mannen bak suksesserien, Hwang Dong-hyuk, sier han mistet seks tenner på grunn av stress under innspillingen. Nå vurderer han ny sesong.

les også «Squid Game» for populær i Sør-Korea – Netflix saksøkt

– Å skrive, produsere og regissere en serie alene var virkelig en stor oppgave. Når jeg tenker på å gjøre det samme igjen for sesong to, blir jeg litt bekymret, sier «Squid Game»-skaper Hwang Dong-hyuk i et intervju med CNN.

Men populariteten til serien har også en bakside. En sørkoreansk internettleverandør har nå gått til sak mot strømmegiganten fordi den superpopulære TV-serien belaster nettet for mye.

SK Broadband, som selskapet heter, krever at Netflix dekker de utgiftene som følger i kjølvannet av den økte nettrafikken, skriver Reuters.

Netflix motsetter seg søksmålet, men har nå ifølge Reuters uttalt at de vil vurdere situasjonen, inngå en dialog med SK Broadband og jobbe for at leverandørens kunder ikke skal oppleve problemer med strømmingen.