«Pantelånerne»-stjerne skilt

Rick Harrison, kjent fra TV-serien «Pantelånerne i Las Vegas» er skilt fra sin kone Deanna.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det melder TMZ.

Ifølge dokumenter nettstedet har fått tilgang til, søkte Harrison om skilsmissen allerede i 2020.

Til TMZ sier Harrison at ekteskapet ikke fungerte, og at skilsmissen var en gjensidig avgjørelse. Ifølge rettsdokumentene skal ekteparet ha utviklet så sterke følelsesmessige motsetninger at ekteskapet ikke kunne fungere lenger.

Rick Harrison åpnet den døgnåpne Gold & Silver Pawnshop i Las Vegas i 1989 sammen med sin far, den nå avdøde Richard Harrison.

Siden 2009 har dokusåpen om pantelånerne blitt svært populær og vises også på norske tv-skjermer.

Rick og Deanna Harrison hadde ikke barn sammen, men ifølge TMZ skal Rick ha uttalt at han fikk tre flotte døtre ut av ekteskapet, med referanse til Deanneas tre døtre fra et tidligere forhold.