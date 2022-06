TV-tips: Dette kan du glede deg til i sommer

At det blir varmere og lysere ute, betyr ikke at vi ikke skal ta med oss lysglimtene på skjermen i tillegg. Her er fem serier vi har store forventninger til denne sommeren.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«The Boys» (2019-), Amazon Prime

Amerikansk satirisk superheltdrama i 3 sesonger

En av mine absolutt favorittserier de siste årene. 3.