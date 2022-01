NEGLEPRYD: Tomine Harket ankom gården med disse.

Tomine Harket måtte skjære av neglene på «Farmen»

Tomine Harket (28) stilte med flere centimeter lange, kunstige negler da hun kom inn som utfordrer. Det bød på utfordringer.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Sammen med kjendiskokk Ole Martin Alfsen (52) flytter popartist Tomine Harket inn på Bøensætre gård i Aremark. De melder sin ankomst i tirsdagens episode og skal kjempe om en plass videre i konkurransen.

Tomine stilte null forberedt. Opprinnelig var 28-åringen kandidat til å være med helt fra starten, men det krasjet med andre ting. Da det senere bød seg en mulighet som utfordrer, takket hun spontant ja.

– Akkurat hvor mange dagers frist jeg fikk, husker jeg ikke. Men jeg rakk i hvert fall ikke å ta av neglene, sier en smilende Tomine til VG.

NYE: Ole Martin Alfsen og Tomine Harket.

Det blir tidlig klart at neglene må bort, men ikke før Tomine har testet melking av kuene.

– Jeg klarer det meste med de neglene, og jeg ville se om det var mulig. Og det var jo det.

– Æsj, det er jo som små, slappe peniser! roper Tomine til Ingrid Simensen (28), som står ved siden og instruerer.

Tomine forsikrer overfor VG at hun etter hvert fikk taket på det.

– Men jeg hadde ikke melket siden jeg var syv, så det var litt sjokk. Nå synes jeg det er fantastisk å melke kuer, det beste som finnes, ler hun.

Men så var det disse neglene da.

– Man skal egentlig ikke fjerne dem selv, for de er jo støpt på. Men jeg måtte jo, siden jeg ikke rakk det på forhånd. Vi skar dem av med en stor kjøkkenkniv, forteller hun.

På TV får man se Kjersti Grini (50) skjære og kappe Tomines negler på kjøkkenbenken.

MELKING: Tomine Harket får råd av Ingrid Simensen.

– Jeg blir en litt ekstra versjon av meg selv når jeg har de neglene. Med en gang jeg tar dem av, er jeg helt chill og en helt annen person, forteller Tomine.

Det har vært vanskelig for henne å holde skjult for omgivelsene at hun flytter inn på gården.

– For å være helt ærlig har jeg følt meg litt utenfor. Det har vært ganske kjipt ikke å kunne henge med alle dem jeg har blitt venn med nå. Da de begynte å dele ting i sosiale medier, hadde jeg lyst til å kommentere. Men det var jo hemmelig, så jeg kunne ikke.

HARDHENDT: Tomine Harket får hjelp av Kjersti Grini til å kappe negler.

Tomine skulle i ettertid ønske at hun hadde vært med helt fra start.

– Det var sinnssykt tungt å komme inn som utfordrer. Ganske grusomt egentlig. De andre var allerede så inne i det, som på en annen planet. Og så kommer utfordrerne inn som de eneste normale, sier hun og ler.

TV-seerne blir vitne til en brå overgang, noe som resulterer i sterke følelser. Popartisten sier det er typisk henne og stille opp uten å ha tenkt veldig godt gjennom det.

– Jeg hadde ikke forberedt meg noe, men tenkte bare at jeg skulle ta det som det kom. I det sekundet jeg ankom, fikk jeg kjempepanikk. Spillet var i gang, og jeg var null forberedt. Det angrer jeg på.

MUSIKER: Tomine Harket er i tillegg kjent som datter til Morten Harket.

På gården ble hun møtt av en god venninne, nemlig Sophie Elise Isachsen (27).

– Jeg visste at hun skulle være der, men hun visste jo ikke at jeg kom, forklarer Tomine, som i februar slipper låten «Sit On My Face».

– Jeg står alene uten plateselskap og management, noe som er ganske vanskelig. Men det er sykt rått at det skjer samtidig med «Farmen», sier artisten.

TV-KOKK: Ole Martin Alfsen er godt kjent fra TV-skjermen

For Ole Martin Alfsen har det vært uproblematisk å holde nyheten hemmelig.

– Det er jo så lenge siden vi spilte inn, så jeg har nesten glemt det, spøker han.

– Guttungen på fem har fått det med seg nå, og alle i hans avdeling i barnehagen er derfor informert. Men han skjønner det ikke helt, for han lurer på når jeg egentlig skal reise, sier Ole Martin, blant annet kjent fra «4 stjerners middag».

– Men han er vant med å se pappa på TV?

– Nei, han er lykkelig uvitende. Han synes det er mer rart når han får det med seg.

Ole Martin takket ja på en ukes varsel. Også han var inne i bildet tidligere i prosessen, med tanke på deltagelse fra start.

– Da jeg fikk vite at jeg ikke var med, så la jeg det fra meg. Men da de trengte en utfordrer, hoppet jeg i det.