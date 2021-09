TV-KJENDIS: Emily Deschanel, her på en galla i New York i 2018.

«Bones»-stjernen Emily Deschanel tilbake i ny hovedrolle

Skuespillerens 12 år i «Bones» endte i krangel med TV-kanalen, men nå dukker 44-åringen opp i ny thriller.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Emily Deschanel skal spille hovedrollen i Netflix-serien «Devil In Ohio», basert på 2017-romanen til Daria Palatin med samme navn.

Handlingen, som tar utgangspunkt i en sann historie, utspiller seg rundt psykiater Suzanne Mathis (Deschanel), som tar på seg å huse en ung sykehuspasient som har rømt fra en mystisk sekt.

Psykiaterens egen familie, og særlig datteren på 15, blir utsatt for ekstremt press når den unge kvinnen flytter inn. Hun har nemlig ingen planer om å reise igjen.

Datteren i huset spilles av Madeleine Arthur (24), mens Xaria Datson (23) fyller rollen som sektkvinnen. Andre skuespillere som dukker opp, er Sam Jaeger (44), Gerardo Celasco (39) og Alisha Newton (20).

Netflix har bestilt åtte 45 minutter lange episoder. Innspillingen er allerede i gang i Vancouver, melder Deadline og flere andre medier.

KRIM: Emily Deschanel i en secene fra «Bones».

Dette blir den første store rollen for Deschanel etter at TV-kanalen Fox i 2017 satte sluttstrek for 12 sesonger med krimserien «Bones».

Deaschanel spilte der rollen som den sære rettsmedisineren Temperance Brennan, mens David Boreanaz (51) spilte agenten Booth.

To år etter nedleggelsen vant de to skuespillerne en knusende seier over Fox i retten etter uteblitt betaling for distribusjon på en rekke plattformer. I Norge var det TV3 som sendte serien.

