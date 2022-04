SVEIS: Selena Gomez på prisutdeling i Los Angeles i februar 2020. Nå har hun på ny klippet lugg.

Selena Gomez spøker med singelstatus

Sangeren og skuespilleren (29) bekrefter på TikTok at hun er singel – og spøker med hvorfor.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

I en video delt på TikTok torsdag, mimer Selena Gomez til lyden av en mann som prøver å flørte med en kvinne ved å gi henne sleivete komplimenter.

Videoen har fredag ettermiddag fått 2,8 millioner visninger.

«Kanskje dette er grunnen til at jeg er singel. Tror ikke et eneste ord», skriver hun med latter-emotikoner til slutt.

I videoen himler hun med øynene og svarer sarkastisk på flørteforsøket.

Ifølge People skal stjernen sist ha blitt koblet til tech-gründer Zen Matoshi i mars, men en kilde har sagt de bare er venner.

Fra 2011 til 2018 var Selena sammen med popstjernen Justin Bieber. Sammen skapte de store overskrifter med sitt turbulente «av og på»-forhold.

Hun har også vært sammen med The Weeknd. Artistene viste seg sammen på Met-gallaen i 2017.

Se videoen her:

Da hun lanserte sminkemerket Rare Beauty i 2021, snakket Gomez om tidligere forhold.

– Jeg tror at jeg hadde behov for å finne ut av hva det ordet betydde for meg («rare» tilsvarer unik/sjelden på norsk) fordi jeg følte meg mindreverdig i mine tidligere forhold, og jeg har egentlig aldri følt meg likeverdig, sa hun da.

RØD LØPER: Gomez på Critics Choice Awards i Los Angeles 13. mars.

Gomez, som nylig var å se i første sesong av «Only Murders in the Building» på Disney+, er også nominert til Grammy-pris som deles ut søndag. Hun er nominert i kategorien Beste latin pop album for «Revelación».

21. april har hun også flere vinnersjanser på Latin American Music Awards.

Gomez har også snakket åpent om å ha bipolar lidelse og at hun under coronapandemien har følt seg ensom.