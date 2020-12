TIL SKOGS: Ingri-Eline Vik ga de andre frierne latterkrampe da hun rev av seg trusen og løp vekk. Foto: TV 2

Fikk panikk – kastet trusa i «Jakten på kjærligheten»

Ingri-Eline Vik (20) nølte ikke et sekund da hun så edderkoppen krabbe faretruende nær et sted den ikke skulle være.

At Vik har edderkoppfobi, fikk seerne vite allerede i første episode, da hun hylende løp av gårde i frykt for en edderkopp som var på vei under kjolen.

I mandagens episode blir det verre.

20-åringen og to av de andre frierne sitter inne i skogen mens bonden Christoffer Trøseid (28) og den fjerde frieren har stukket seg unna litt for en privat prat. Og det er da det skjer.

– Haha, vises dette på TV? spør en leende Vik når VG ringer henne om «nakenstuntet».

– Jeg er sikker på at det er mange andre med edderkoppfobi som holder med meg i at når du oppdager et åttebeint monster på vei under trusekanten, så glemmer du både grisebonde og kamera-team, forklarer hun – og presiserer at reaksjonen hadde vært den samme «uansett publikum».

– Den trusen måtte kastes!

FRIER: Ingri-Eline Vik. Foto: Mats Sparby/TV 2

Og det er altså nettopp det hun gjør. Vik reiser seg opp, løper gjennom skogen mot vannet for å skylle av seg – og underveis river hun av seg trusa.

– Det er klart at man i etterkant kan tenke at det var litt voldsomt, men den panikken er virkelig ikke noe å tulle med. Der og da ga jeg blaffen i hvem som så på. Heller rumpa bar enn edderkopp i trusa – selv på TV, sier hun humoristisk.

Bonden gikk glipp av hele episoden, noe han er veldig lei seg for.

– Det er jo noe av det verste som kan skje – nemlig å gå glipp av noe sånt! sier Trøseid spøkefullt til VG.

BONDEN: Christoffer Trøseid fra Nord-Odal, her sammen med Ingri-Eline Vik. Foto: TV 2

Vik har forståelse for at dette er noe bonden gjerne skulle fått med seg.

– Jeg kan tenke meg at Christoffer er sikkert minst like fornøyd som TV-crewet over at det her kom med på tape. Nå kan han i likhet med resten av Norge kose seg med å se det i reprise, sier hun smilende.

«Jakten»-frieren tar det med ro at hun står for sesongens trolig frekkeste stunt. For Vik var det høyst nødvendig å bli kvitt edderkoppen så fort som mulig.

– Så får jeg heller være litt flau i ettertid og prøve å trøste meg med at folk ler. Var det noen som skulle komme med en litt «frekk» opptreden, så måtte det vel bli meg, mener hun.

Vik røper at det var flere lignende opptrinn under innspillingen på gården til bonden i Nord-Odal.

– Det kan jentene skrive under på. Heldigvis gikk flesteparten kamerafolkene hus forbi, men de hadde flaks og fikk med seg et par.

SJEKKEBONDE: Christoffer Trøseid fra Nord-Odal med (f.v.) Ingri-Eline Vik, Ingrid Stabell, Lisbeth Dørmænen, Hanne Prestegård, Julie Myhrer, Emilie Sørensen Fotland, Line Wisth og Line Gjengedal Kverneng. Kun fire friere gjenstår. Foto: Mats Sparby/TV 2

20-åringen, som kommer fra Stryn, nevner så vidt i «Jakten på kjærligheten» at hun vurderer å hoppe av lærerstudiet til fordel for sertifikat på tunge kjøretøy.

– Det har jeg gjort, så i dag kjører jeg lastebil, sier hun til VG.

Ennå er det flere uker til seerne får vite hvilke friere som står igjen til slutt hos de ulike bøndene. Siste episode sendes 25. januar.

