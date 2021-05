TV-STJERNE: Elizabeth Olsen, her på en premiere i Los Angeles i 2019. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Elizabeth Olsen skal spille øksemorder

«WandaVision»-skuespilleren (32) skal spille hovedrolle basert på en sann historie.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Elizabeth Olsen – også kjent som lillesøsteren til Olsen-tvillingene Mary-Kate og Ashley (34) – skal fylle rollen som Candy Montgomery i «Love and Death» på HBO Max.

Drepte venninnen

Det er 21 år siden husmoren fra Texas drepte sin venninne Betty Gore med øks – nærmere bestemt 13. juni 1980.

«To par, begge kirkegjengere, lever det gode småby-familielivet i Texas – helt til en av dem løfter en øks», skriver TV-kanalen i sin promotering av serien.

– Dette er en gripende historie om frustrasjonen og begjæret til to kvinner på et lite sted, som ender opp i en grusom voldshandling, sier Sarah Aubrey, sjef for originalproduksjonene i HBO Max, i en pressemelding, ifølge E! Online.

– Vi er utrolig heldige som får ha Elizabeth i sentrum for historien, for å vise alle de sidene ved Candy som gjøre denne historien så uforglemmelig, sier Aubrey.

Olsen selv, for tiden aktuell i «WandaVision» på Disney+, og ellers kjent fra blant annet «The Avengers», har så langt ikke uttalt seg om sitt nye oppdrag.

Frikjent

Montgomery drepte sin venninne med 41 øksehugg. Før det skal hun ha hatt et forhold til venninnens ektemann. Montgomery ble tiltalt, men senere frikjent. Juryen trodde på hennes forklaring om selvforsvar.

Utfallet var omstridt, og saken er diskutert hyppig opp gjennom årene siden.

I dag er Montgomery 51 år, hun bor i Georgia og har et annet etternavn.

Når historien nå blir TV, er David E. Kelly (65) og Nicole Kidman (53) involvert på produksjonssiden. Serien baserer seg delvis på boken «Evidence of Love: A True Story of Passion and Death» fra 1984.

Enda en TV-produksjon er på gang basert på samme drama. Elisabeth Moss (38), kjent fra «The Handmaid's Tale», er ifølge Deadline og en rekke andre medier aktuell i samme rolle i en serie med tittelen «Candy» for strømmetjenesten Hulu.

