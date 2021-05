VENTER PÅ RETTSSAK: 18. mai møtes Line Andersen og NRK i Oslo tingrett. Her er hun avbildet i 2015. Foto: Hampus Lundgren

Line Andersen slår tilbake mot NRKs beskrivelser av henne: − Ikke riktige

Programlederen sier hun synes hennes søksmål mot NRK nå ser ut som en offentlig skittentøyvask, men at den først og fremst handler om prinsipper i arbeidslivet. – Vanskelig og trist, sier NRK.

– I dag er det gjort kjent påstander jeg har visst om lenge, og som vi mener vi har god dekning i retten for å vise ikke er riktige, sier Andersen til VG.

NRKs markeds- og kommunikasjonssjef Christine Viland viser til at konflikten med sportsprofilen for dem er en personalsak.

– Det blir ikke riktig å kommentere den i media, utover at vi synes dette både er en vanskelig og trist sak som vi har jobbet lenge for å løse. Det har vi dessverre ikke klart og vi avventer nå rettens vurdering.

– Uro og konflikt

* «Beslutningen ble tatt som følge av Andersens atferd og påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten.»

* «Arbeidsmiljøet i Sporten har i flere år vært preget av uro og konflikt knyttet til Line Andersens atferd og påvirkning på andre ansatte. Ledelsen har tatt opp dette med Andersen, uten at det har ført til noen endring.»

* «Det var tydelig at det var en uløst arbeidskonflikt i Sporten, som Andersen etter NRKs syn ikke bidro til å finne en løsning på.»

* «Før en normalisering av situasjonen kan skje, er imidlertid NRK avhengig av at Andersen bidrar i konflikthåndtering, slik at alle ansatte får et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.»

Utsagnene ovenfor er hentet fra NRKs sluttinnlegg til Oslo tingrett, hvor statskanalen forsvarer seg mot Line Andersens påstand om at NRKs interne omplassering av henne utgjør en ugyldig endringsoppsigelse.

Videre mener Andersen og hennes advokat at NRKs beslutning om å sette henne til til arbeid med nett og mobil og opplæring i andre avdelinger i NRK enn Sporten er usaklig utøvelse av arbeidsgivers styringsrett.

Søksmålet har vært kjent i over to måneder – men først onsdag morgen kom detaljene om hva det innebærer.

47-åringen påpeker at NRK er i sin fulle rett til å forsvare seg mot hennes anklager.

– Hva tenker du om beskrivelsen av deg i sluttinnlegget?

– Den er jo selvfølgelig trist. Og så må vi igjen få lov til å si at vi mener den ikke medfører riktighet. Det er NRKs påstand. NRK må backe opp denne påstanden både med dokumentasjon og prosess når vi møtes i retten.

– Hva har du gjort i din jobb som kanskje var feil i utgangspunktet, som blir brukt mot deg nå?

– Det tror jeg vi må vente og se på, i retten.

Prosess uten henne

I NRKs sluttinnlegg belyses en konflikt mellom Andersen og medlemmer i sjakkredaksjonen som oppstod høsten 2019.

Krangelen kom ikke ut i offentligheten, men utfallet av den ble kjent kort tid etter: At Andersen ble tatt av skjermen.

Konflikten beskrives av NRK som «uholdbar» for flere ansatte.

«Andersen kunne på denne bakgrunn ikke settes på de tre siste sendedagene av sjakksendingene og etter hvert den

påfølgende julesjakken», heter det i sluttinnlegget.

Der fortelles det at det ble iverksatt en konflikthåndteringsprosess – som Andersen ikke deltok i.

Det berettes også at hovedverneombudet i NRK hadde samtaler med ansatte for å undersøke arbeidsmiljøet – i forkant av Andersens retur til jobb etter en periode med sykmelding.

I kjølvannet av dette ble hun satt til andre oppgaver, beskrevet i NRKs sluttinnlegg som opplæring i, og utførelse av, arbeid med nyhetsproduksjon på nett.

NRK bestrider at dette er et resultat av utenforliggende hensyn.

Andersens advokat Tron Dalheim skriver i sitt sluttinnlegg at omplasseringen er gjengjeldelse mot varsling.

Varselet det her er snakk om er et brev Andersen skal ha sendt til NRKs organisasjonsdirektør, hvor hun skal ha gitt uttrykk for bekymring over prosessen hun ble utsatt for.

«Omplasseringen av Andersen er en oppsigelseslignende og inngripende endring i hennes arbeidsforhold gjennom mange år, og har et klart element av degradering og ydmykelse», skriver advokaten.

– Fryktelig trist

VG spør Andersen om hun har noen forståelse for beskrivelsen av henne som et uromoment i arbeidsmiljøet.

– Jeg forstår at NRK hevder det. Så må vi nok se når vi kommer i retten, hva man til slutt står igjen med i denne historien.

– Hva tenker du om rettssaken og hvordan den vil forløpe?

– Jeg synes det er fryktelig trist at vi er i en rettssak som selvfølgelig ser ut som en offentlig skittentøyvask akkurat i dag – men som jeg tror vil handle om viktige avklaringer i arbeidslivet.

– Hva tenker du om din egen fremtid, enten i NRK eller andre steder?

– Den tror jeg blir annerledes enn hva jeg trodde for halvannet år siden. Hvordan vet jeg ikke.

– Har du tro eller håp om å jobbe som programleder i NRK eller andre steder?

– Jeg er jo fortsatt ansatt i NRK, og regner med at vi tar en diskusjon om det når vi har avklart tvisten.

VITNE: Line Andersens sjef, sportsredaktør Egil Sundvor, står på begge parters vitneliste i det kommende rettsoppgjøret. Foto: Erik Johansen/NTB

I sluttinnlegget fra Andersens advokat er det ikke spesifisert hvor stor økonomisk erstatning hun ber om av NRK.

For henne er ikke beløpet viktig, sier hun.

– Jeg bryr meg ingen verdens ting. I så fall handler det om erstatning for noe man blir dømt for.