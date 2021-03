SYNKRONT SAMSPILL: Amalia Holm (til venstre) og Thea Sofie Loch Næss i «Delete Me». Foto: Bastian Fjeld / Viaplay

TV-anmeldelse «Delete Me»: Russetid i Baklengsland

Dristig i form og dristig i innhold.

Av Morten Ståle Nilsen

«Delete me»

Norsk ungdomsdrama i 7 deler

Premiere på Viaplay søndag 7. mars

Manus: Marie Kristiansen, Jesper Sundnes

Regi: Marie Kristiansen

Med: Thea Sofie Loch Næss, Amalia Holm, Happy Jankell, Axel Bøyum, Sofia Tjelta, Sjur Vatne Brean

«Første rulledag» som livets absolutte høydepunkt (bare nedoverbakke herfra), «pimpa» busser til en verdi av fire-fem årslønner, pappajenter med dyre vesker og «fuckboys» med TIX-pannebånd, trekantsex i MDMA-rus og – gudhjelpe – synkronsvømming:

Ja, vi er vest for hovedstaden, nærmere bestemt på Jar i Bærum, og det går ubønnhørlig mot russetiden. Det gjelder de 19 år gamle bestevenninnene Marit (Loch Næss) og Marion (Holm) – de kaller seg M&M – og det gjelder skolekameratene.

TUPPEN OG LILLEMOR ’21: Amalia Holm (til venstre) og Thea Sofie Loch Næss i «Delete Me». Foto: Bastian Fjeld / Viaplay

Her snakker vi i første rekke om Christian (Bøyum), som både M og M har en viss sans for, samt i noen grad kjærestene Jesper (Vatne Brean) og Sanna (Tjelta). De er de vi blir litt kjent med i «Delete Me», i tillegg til en svensk «hacktivist» av Lisbeth Salander-skolen, Fanny (Jankell).

Hva gjør så denne svensken oppi alle denne søte vestkantungdomstiden? Vi kan si så mye som at Fanny – som er ufrivillig «kjent» under et annet navn også, og synes å ha fått litt sand i det moralske kompasset – har en sexvideo i hende, som hun oppfatter som et stykke ren, skjær hevnporno.

Videoen er av Marion, Christian og Jesper, og den er havnet i flere gale hender enn bare Fannys. Hvem er ansvarlig for å ha spredt den? Det er spørsmålet «Delete Me» setter seg fore å besvare – og det i revers.

MÉNAGE À TROIS: Axel Bøyum, Thea Sofie Loch Næss og Sjur Vatne Brean i «Delete Me». Foto: Bastian Fjeld / Viaplay

Ja, for det har seg slik at kronologien i «Delete Me» forløper baklengs. Serien begynner med slutten og slutter med begynnelsen – à la Gaspar Noés i sin tid så kontroversielle «Irréversible» (2002).

Hvorfor? Tja. Kanskje tenkte manusforfatter og regissør Marie Kristiansen at denne historien om sjalusi og hevn, sosial status og sosiale medier-kultur, samt sex (ganske mye sex), er et par hakk for banal og sett-det-før til å bli fortalt på ordinært narrativt vis. At den derfor måtte gjøres mer sexy med et fiffig fortellergrep?

JENTE (19) FRA JAR: Amalia Holm i «Delete Me». Foto: Bastian Fjeld / Viaplay

Så blir spørsmålet om «Delete Me» vinner noe på denne fikse ideen. Medfører grepet at historien forkludres snarere enn forklares? Blir det mer irriterende enn underholdende?

Undertegnede er usikker, men heller mot at bakvendtland-teknikken virker noe overflødig. Jeg stiller meg imidlertid åpen for motargumenter her. For det er mye bra med denne serien.

«FUCKBOY» MED HOODIE: Axel Bøyum i «Delete Me». Foto: Bastian Fjeld / Viaplay

I første rekke er det en glede å se unge norske skuespillere gjøre så mye godt arbeide som vi kan se i løpet av disse tre og en halv timene. Loch Næss og Holm er begge utmerkede, og «Delete Me» blir egentlig i sin helhet båret av de to.

Jankell får mye skjermtid, og bruker den ganske så aggressivt. Men det er en svakhet ved serien at de andre karakterene, heri opptatt de to «gutta» i begivenhetenes sentrum, Christian og Jesper, får lite kjøtt på beina. (Vatne Brean har knapt en replikk).

TØFF, MEN UPOPULÆR: Thea Sofie Loch Næss i «Delete Me». Foto: Bastian Fjeld / Viaplay

Dynamikken mellom de to M-ene, derimot, fungerer som nevnt fint, og styrer lenge klar av de verste «Tuppen og Lillemor»-klisjeene. Det er riktignok litt vanskelig å tro på at Loch Næss’ Marit skal være såpass upopulær i gjengen. Joda, hun er sikkert «nerdete». Men hun er sannelig kulere og mer moden enn alle de andre også. Det er kanskje et minus i Bærum?

Kristiansens ømhet for ungdomslivets farer anno 2021 føles troverdig, og serien lykkes i å dyrke frem en distinkt visuell stil: Regissøren får mye ut av vann, svømmebassenger, et sett falske øyenvipper og nærbilder, heri opptatt en stressende GoPro-kamera effekt på skuespillernes fjes i spesielt følelsesmessig opprørte stunder.

Å VÆRE UNG = FOR JÆVLIG: Thea Sofie Loch Næss i «Delete Me». Foto: Viaplay

Mangelen på pedagogisk pekefinger mot sex og dop, er forfriskende. Så kan det anføres, litt avhengig av hvordan man stiller seg til slike ting, at serien har sine spekulative «erotisk thriller for ‘SKAM’-demografien»-sider. Jeg tenker ikke minst på at det liksom ikke er grenser for hvor mange ganger den nevnte trekantsex-videoen flimrer over skjermen.

Omgangen med teknologi virker i mye og mangt nokså klønete: Jeg nekter å tro at det er så lett å skaffe til veie passord og hacke kontoer, og jeg nekter i hvert fall å tro at Jente (19) har delt koden på mobilen med Lillebor (ca. 16). Dette er tross alt en serie om en virkelighet der mobiltelefonen er en potensiell håndgranat som kan brukes mot andre – eller når som helst kan gå av i ens egen bukselomme.

Men det kan vi leve med. «Delete Me» kommer til å få sine fans, og det vil være fortjent. Det er dessuten verdt å merke seg at den er langt bedre enn de fleste av Viaplays serier for voksne.