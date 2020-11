SJEKKE-TV: Karina Dalbak falt pladask for bonden Ronny Stokland. Foto: TV 2

Tibarnsmor prøver lykken i «Jakten på kjærligheten»

Karina Dalbak (41) skrev i frierbrevet til bonden Ronny Stokland (39) at hun har mange barn – men ikke hvor mange.

Da Klepp-bonden sto frem på TV i vår og inviterte til frierjakt, forklarte han at han var åpen for en dame med barn. Stokland er selv pappa til to.

Karina Dalbak har også barn – hele ti – i alderen tre til 23. Det var en venninne som overtalte henne til å skrive.

– Venninnen min skrev brevet sammen med meg, og det var hun som sto ansvarlig for å trykke på send-knappen. Siden jeg var usikker, så tok hun affære før jeg eventuelt rakk å ombestemme meg, sier Dalbak til VG.

Gikk noen runder

At bonden var fristende, var hun ikke i tvil om. Men Dalbak måtte gå noen runder med seg selv med tanke på omstendighetene.

– Det er klart at ti barn er ganske mange. Samtidig så er jeg litt der at jeg ikke vil bli bedømt etter hvor mange barn jeg har. Hvorfor skal ikke jeg ha like stor rett til å finne kjærligheten? Derfor tok jeg en råsjanse, sier hun.

– Jeg kan være like heldig, jeg, som en som har to eller tre barn, mener hun.

Side Dalbak ble mamma for første gang i slutten av tenårene, har barna kommet på løpende bånd. Ingen er tvillinger eller trillinger.

– Noen av barna har flyttet ut og er selv i arbeidslivet. Og ikke alle barna bor fast hos meg. Jeg har en del fritid også. Jo da, selvsagt innebærer ti barn travle dager, men ungene er også en stor gave i seg selv.

TIBARNSMOR: Karina Dalbak er en travel dame. Foto: TV 2

Dalbak ble skilt fra pappaen til sine yngste barn for et par år siden og har ikke hatt kjæreste siden.

I likhet med bonden har også Dalbak hatt base i Klepp i mange år. Nå bor hun i Vigrestad, en halvtimes kjøring unna. Men bonden og frieren hadde aldri møttes før første innspillingsdag av «Jakten på kjærligheten».

Det ga mersmak for begge. I mandagens episode får seerne følge Stoklands fire gjenværende friere inn på gården.

– Jeg så ikke helt for meg at Ronny skulle velge meg ut. Han er en så flott mann med glimt i øyet. Men ikke alle ser på mange barn som et problem. Noen kjenner kanskje at de har lyst på en utfordring, sier Dalbak.

Ubekymret bonde

Hverken Dalbak eller Stokland kan røpe hvordan det går fremover i TV-sjekkingen, men Stokland er klar i sin tale.

– Det var Karina som skrev brevet, ikke ungene. Når man kommer opp i en viss alder, må man velge å bli kjent med personen først, og ikke bagasjen. Bagasjen må komme i andre rekke, sier bonden til VG.

SJEKKEBONDE: Ronny Stokland er kjøttbonde med ammekyr. I tillegg er han lastebilsjåfør. Foto: Bo B. Randulff/TV 2

Stokland skjønte allerede da han leste brevet at Dalbak var en god kandidat til å matche det han var på utkikk etter i en kjæreste. Han ble ikke mindre imponert da de møttes.

– Karina er helt fantastisk. Livlig og morsom. Ikke minst står hun skikkelig på. Herregud, hun hadde tre jobber på det meste. Er det ikke tak i henne, så er det ikke tak i noen.

Han forteller at de raskt fant tonen og fra første stund hadde det «jækla gildt» sammen.

FØRSTE MØTE: Karina Dalbak og Ronny Stokland på speed-date med trygg corona-avstand. Foto: TV 2

Stokland røper at selv om han aldri hadde møtt Dalbak, så visste han hvem hun var. Hun har nemlig figurert i mediene før.

Dalbak har i flere år blogget om livet og mammatilværelsen, og hun var deltager i TV 2s debattprogram «Underhuset» for noen år siden. Også der med morsrollen som tema. Så ja, bonden var nysgjerrig.

At Dalbak har ti barn blir et samtaleemne i «Jakten» først mandag om en uke. Da filmes bonden og frieren mens de graver i akkurat det.

– Vi hadde en god samtale, er alt Stokland kan si.

Nyutdannet

På bloggen sin har Dalbak tidligere skrevet om da hun ble Lotto-millionær, som TV2.no også tidligere har omtalt. Med pengene kunne hun betale gjeld og kjøpe eget hus.

41-åringen begynte på utdanning som helsefagarbeider i voksen alder og tok fagbrevet etter at hun fikk yngstebarnet. Da var hun også blitt alenemor.

– Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg fikk det til, men jeg tenkte at det måtte bare briste eller bære. Alt handler om prioriteringer og tilrettelegging.

Om det er kjærlighet i luften mellom bonden og frieren i dag, forblir en hemmelighet frem til siste episode.

– Men jeg kan si at allerede da jeg kom inn på gården, var jeg veldig betatt. Ronny er en kjernekar, sier en hemmelighetsfull Dalbak.

20 år eldre Borgny Berget (59) var med i kampen om bondens hjerte, men måtte dra i forrige episode.

«Jakten på kjærligheten» har hatt oppsving i høst, med over 470.000 seere i snitt.

Publisert: 23.11.20 kl. 09:31

