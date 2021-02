TV-STJERNE: Hedda Stiernstedt, her på et pressemøte i Stockholm i fjor. Foto: Claudio Bresciani / TT

Svenske Hedda Stiernstedt i norsk HBO-serie: − Mye tid alene på hotell

Hedda Stiernstedt (33) går fra rollen som rebelsk rikmannsdatter i «Vår tid er nå» til mystisk vikingkvinne i «Beforeigners».

Gjennom fire sesonger har norske TV-seere kunne følge Stiernstedt i rollen som Nina Löwander i familiesagaen «Vår tid er nå» (NRK TV).

Til høsten dukker 33-åringen opp i sesong to av science fiction-dramaet «Beforeigners», tidenes første norske originalproduksjon for HBO.

– Rollen skiller seg fra alt jeg har gjort tidligere. Jeg spiller en spåkvinne, en såkalt «volve» fra vikingtiden, som har emigrert til fremtiden, forteller Stiernstedt til VG.

MYSTISK: Hedda Stiernstedt som spåkvinne i «Beforeigners». Foto: Lars Olav Dybvig, HBO

Skuespilleren nøler ikke når VG spør om hva som er det mest utfordrende med jobben.

– At hun bare snakker norrønt. Vikingspråket er basert på islandsk, som er veldig vanskelig å lære seg fra scratch. Men jeg elsker utfordringer, forsikrer 33-åringen.

Corona-komplikasjoner

Innspillingen pågår i disse dager, og Stiernstedt pendler frem og tilbake mellom Sverige og Norge – noe som er krevende på grunn av coronarestriksjonene.

– Akkurat nå er jeg i «sosial karantene» noen dager til her i Oslo, som betyr at jeg får lov til å filme, men ikke omgås noen på fritiden. Det blir mye tid alene på hotell mellom slagene, forklarer hun.

– Selvfølgelig er det en omstilling, men hele verden er jo påvirket av situasjonen, ikke bare jeg. Vi får alle tilpasse oss frem til vaksinen er spredd mer.

TV-PAR: Charlie Gustafsson og Hedda Stiernstedt fra «Vår tid er nå». Her med prisen for årets beste TV-serie under QX-gallaen i Stockholm i fjor. Foto: Jessica Gow/TT

Stiernstedt innrømmer at det var med blandede følelser hun tok farvel med «Vår tid er nå» etter fire år.

– Det er slutten på en epoke, helt klart. Jeg kommer til å savne henne, men jeg ser samtidig frem til nye morsomme oppgaver og utfordringer.

Rollen som frilynte og opprørske Nina, har betydd mye for Stiernstedt.

– Det er en ære å få fylle en hovedrolle i en serie som er blitt så populær og verdsatt, og som har nådd så bredt ut.

Men særlig mye til felles med Nina har hun ikke.

– Folk vil jo gjerne at vi skuespillere skal være som rollene, men Nina og jeg er svært ulike. Det vi imidlertid har til felles, er livsgleden og det at vi begge er lidenskapelig engasjert i jobbene våre.

PAR: Alexis Almström og Hedda Stiernstedt i Cannes i oktober i fjor. Foto: VALERY HACHE / AFP

På privaten er Stiernstedt kjæreste med regissør Alexis Almström (35), som hun har holdt sammen med i ti år. Men privatlivet holder hun helst for seg selv.

– Jeg snakker gjerne om det som gjelder meg og mine egne tanker. Men selv om jeg har valgt dette livet, så har ikke min familie og mine venner gjort det. Derfor velger jeg å beskytte dem, helt enkelt. For øvrig tror jeg ikke det fører til noe godt å brette ut privatliv og forhold i for stor grad.

MOTEBEVISST: Hedda Stiernstedt ble kåret til Sveriges best kledde kvinne på Elle-gallaen i Stockholm i fjor. Foto: Henrik Montgomery/TT

«Beforeigners», som også beskrives som et krimdrama, ble et fenomen da første sesong gikk på lufta i 2019 – for måten den blandet fortid og nåtid på. VG plasserte den på listen over årets beste serier.

Nicolai Cleve Broch (45) og finske Krista Kosonen (37) spiller hovedrollene som politiduo også i sesong to.

Premieredatoen er ikke satt, men HBO opplyser til VG at de tar sikte på andre halvdel av 2021. Andre internasjonale navn som allerede er kunngjort, er Paul Kaye, Ann Akin, Jade Anouka og Philip Rosch.

VGs anmelder mente at sesong én sto til en femmer på terningen.

HOVEDROLLER: Nicolai Cleve Broch og Krista Kosonen i første episode av sesong én. Foto: HBO

«Beforeigners» er skapt av Eilif Skodvin (46) og Anne Bjørnstad (48), som i sin tid også sto bak «Lilyhammer», mens Jens Lien (53) står for regien.

Terje Strømstad er blant produsentene, og det var via ham Stiernstedt kom inn i bildet, siden han også produserte fjorårsfilmen «Fjols til fjells», der den svenske skuespilleren også figurerte.

Se traileren for første sesong av «Beforeigners» her: