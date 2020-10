TV-KLAR: Prinsesse Märtha, her på Happinez Festival i Nederland i fjor vår, får eget «realityserie». Foto: Utrecht Robin/ ABACA

Prinsesse Märtha får egen TV-serie

TV 2 skal følge Märtha (49) både på jobb og privat.

TV-kanalen lover en dokumentarserie som gir «et unikt møte med et varmt og mangefasettert menneske slik man aldri har sett henne før».

Seerne skal angivelig få nært innblikk i både privatliv og arbeidssysler.

– Jeg er en offentlig person, og pressen skriver mye om meg. Denne serien er en mulighet til å vise frem min tilværelse på en annen og ny måte, sier Märtha i en pressemelding via TV 2.

Prinsessen presiserer samtidig at det har vært viktig for henne at det ikke blir en TV-serie som jakter sensasjoner.

– Jeg kan godt åpne meg foran kamera, men jeg er samtidig opptatt av ærlighet, og at man ikke bidrar til spekulasjoner om meg og mitt liv.

Hun peker på at 2020 har vært et krevende år for familien, etter at prinsessens eksmann Ari Behn 1. juledag i fjor tok sitt eget liv. Dette er noe hun og parets tre døtre er sterkt preget av.

– Det viktigste jeg gjør er å være til stede for døtrene mine. Vi er jo en familie i sorg, og i tillegg er vi blitt veldig isolert, som de fleste andre i Norge. Vi har derfor så vidt kommet i gang med innspillingen, sier Märtha.

PAR: Durek Verrett og prinsesse Märth i Monaco i fjor. Foto: Carlos Diaz / EFE

Märtha måtte tidligere i år leve med langvarig avstandsforhold til sin nye kjæreste, Durek Verrett (45), som følge av coronarestriksjoner.

Paret, som sto frem med forholdet i mai i fjor, fikk nylig se hverandre igjen for første gang på seks måneder. I anledning Märthas bursdag 22. september kunne Verrett endelig komme på besøk til Norge. Han befinner seg fortsatt her.

TV 2 bekrefter overfor VG at både kjæresten og døtrene dukker opp i dokuserien.

– Det er blitt gjort og gjøres fortsatt opptak av Märtha i sammenhenger der hun er sammen med barna og Durek Verrett, sier programredaktør Kathrine Haldorsen.

TV-TEAM: F.v. Fotograf Sindre Sandemo, prinsesse Märtha Louise og kreativ produsent Geir Kreken. Foto: TV 2

I august i fjor bestemte prinsesse Märtha at hun ikke lenger skal bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng. Den kommende serien får tittelen «Märtha».

TV 2 er stolt over å kunne presentere Märtha på denne måten

– Prinsesse Märtha er et menneske vi tror vi kjenner, og som mange har sterke meninger om. Derfor er det ekstra fint at hun nå har sagt ja til å dele livet sitt med seerne, sier Haldorsen.

– Vi blir bedre kjent med en prinsesse som går sine egne veier, legger hun til.

Taus om penger

Hva Märtha får i honorar for å stille opp, vil ikke kanalen gå ut med.

– Vi kommenterer ikke innholdet i våre kontrakter, sier Haldorsen til VG.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Märtha.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer og viser til pressemeldingen, sier Carina Scheele Carlsen, prinsessens sekretær, til VG.

Det er det bergensbaserte produksjonsselskapet Mothership som produserer serien. «Märtha» får premiere til neste år.

