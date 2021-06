Foto: Frode Hansen, VG

Morten Hegseth blir «Skal vi danse»-dommer

Morten Hegseth (35) blir dommer i «Skal vi danse».

Av Eivind Haugen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter TV 2 fredag.

– Vi gleder oss over å ha fått Morten Hegseth inn i dommerpanelet i «Skal vi danse». Med sitt unike perspektiv og lange erfaring som underholdningsjournalist blir han et spennende tilskudd til «Skal vi danse» i høst. Morten skal på sitt vis sette ord på det folk hjemme i stuene ser, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

Hegseth blir den 13. dommeren som setter seg i en av dommerstolen. Egor Filipenko og Tore Petterson blir ikke med videre.

– Vi ønsker å takke Egor og Tore for lang og tro tjeneste i «Skal vi danse», de har levert solide bidrag til «Skal vi danse»-suksessen de siste årene, sier Haldorsen.

VGTV-profil Hegseth deltok selv i programmet i 2018, men røk ut da det gjensto seks deltagere.

– Det er drittkjedelig, men herregud for en fantastisk opplevelse, sa Hegseth etter at han røk ut.

Saken utvides.

Managementselskapet til Morten Hegseth er MaxSocial som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG, ligger her.