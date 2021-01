MGP: TIX’ MGP-låt er skrevet av ham selv. Den heter «Bra for meg». Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

TIX – nå også i MGP!

Andreas «TIX» Haukeland gjør sin debut i Melodi Grand Prix og er samtidig forhåndskvalifisert til den store finalen i februar.



Mandag annonseres de første delfinalistene i Melodi Grand Prix (MGP) 2021.

I dag blir 10 delfinalister annonsert. Seks av dem er forhåndskvalifiserte, slik som Andreas «TIX» Haukeland. Fire av dem er delfinalister.

Lørdag 16. januar blir den første av fem delfinaler. I hver delfinale sendes en ny låt til den store finalen 20. februar. I tillegg kan publikum stemme fram en av de 15 som ikke gikk videre fra delfinalene til finalen som er lørdag 20. februar.

Første forhåndskvalifiserte: TIX

TIX var førstemann ut i den direktesendte presentasjonen av de seks forhåndskvalifiserte artistene til den norske finalen i Melodi Grand Prix (MGP) den 20. februar, samt de fire artistene til den første delfinalen kommende lørdag.

Andreas «TIX» Haukeland: − Skal være der i de vonde stundene

Andreas Haukeland, med artistnavnet TIX, er lett gjenkjennelig på sin pels, pannebånd og solbriller. Han startet som omdiskutert russelåt-skriver og skapte stor ståhei med «Sjeiken» i 2015.

Musikkvideo ble dramatisk for TIX: − Jeg druknet nesten

Senere har han utviklet sin låtskriverkunst og blant annet fått en verdenshit med «Sweet but Psycho» med Ava Max. Under coronavåren 2020 ble låten «Karantene» allemannseie over natten, og i starten av mai hadde han hele 11 låter på topp 200 i Norge.

TIX har vært å se både som deltaker i Paradise Hotel og som dommer i Idol.

Hvorfor vil han være med, spør radioprofil Ronny Brede Aase.

– Det har vært aktuelt å være med i flere år, men i år har jeg tatt meg tid. Jeg lover kanskje det villeste dere har sett av meg på scenen, sier Haukeland.

Aase spør om hvordan låten blir.

– Noe litt annerledes. Det har vært en tung tid, og nå skal vi ut av mørket, sier TIX om låten på pressekonferansen.

TIX: Bra for meg

Tekst og melodi: Andreas Haukeland

Forhåndskvalifisert: Atle Pettersen

Atle Pettersen er også forhåndskvalifisert til finalen den 20. februar. Atle er vel bevandret i musikkonkurranser på TV og har ved siden av debuten i X-factor vært å se i både Stjernekamp 2013 og The Hit 2014. Han vant dessuten Skal vi danse i 2011.

De siste fire årene har han også vært programleder for Beat for Beat på NRK.

– Hele livet mitt har ledet opp til dette øyeblikket, sier Pettersen under pressekonferansen.

Atle Pettersen: «World On Fire»

Tekst/melodi: Atle Pettersen, Jesper Borgen, Magnus Clausen, Alexander Pavelich og Peter Daniel Newman

Atle Pettersen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Delfinalist: Stina Talling

Stina Talling skal i ilden i den første delfinalen førstkommende lørdag. Den 17 år gamle bergenseren startet med YouTube-videoer i 2013 og har siden hatt mye å gjøre ved siden av skolegangen. På YouTube har hun nesten 17 millioner avspillinger av sine personlige og humoristiske videoer.

I 2019 fikk hun platekontrakt med Sony Music og har gitt ut flere låter. Men hennes største hit er utvilsomt «Mer enn god nok» som hun var med på å skrive for BlimE, og som er streamet over 12 millioner ganger.

Stina Talling: «Elevate»

Tekst/Melodi: Bård Mathias Bonsaksen, Hilda Stenmalm, Stina Talling, Eirik Hella, Monika Engeseth

Stina Talling Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Forhåndskvalifisert: Stavangerkameratene

Stavangerkameratene er en glad gjeng med solid bakgrunn fra sangkonkurranser på TV, ikke minst Idol, der Kjartan Salvesen vant i 2004 og Glenn Lyse i 2007. Tommy Fredvang er blant annet kjent fra X-Factor i 2009 og Stjernekamp i 2015, mens Ole Alexander Mæland har bakgrunn som vokalist i Elle Melle og deltok i The Voice i 2012.

Stavangerkameratene: Barndomsgater

Tekst/melodi: Tommy Fredvang, Lars Horn Lavik, Robin Sharma og Glenn Lyse

Stavangerkameratene. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Forhåndskvalifisert: Kaja Rode

Kaja Rode er også forhåndskvalifisert til finalen. Kaja Rode er en 22 år gammel sanger født i Oslo som deltok på The Voice i 2017, der hun fikk alle dommerne til å snu seg på blind audition.

Til daglig studerer Kaja Retail Management på BI og jobber med låtskriving. Nå er hun klar for MGP, i et samarbeid med låtskrivere som kom til via NRK og MGP.

Kaja Rode: «Feel Again»

Tekst/melodi: Magnus Martinsen, Mirjam Johanne Omdal, Andreas Gjone og Erika Dahlen.

Kaja Rode. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Delfinalist: Jørn Lande

Jørn Lande er klar for første delfinale. Javel, så husker de fleste ham fra «Alt for Norge»-låten som ble skrevet og fremført i forbindelse med Norges deltakelse i fotball-VM i 1994, men det er nesten ufortjent. Under artistnavnet Jorn har Lande i en årrekke vært en foretrukken metal-vokalist for mange norske og utenlandske prosjekter ved siden av solokarrieren som Jorn, og har vært med på å selge millioner av album, ikke minst som vokalist for det tyske power metal-bandet Masterplan.

Det kan tyde på at dette blir «tungt» også denne gangen, ettersom Åge «Glam» Sten Nilsen er med på låtskriverlaget.

Jorn: «Fate Bloody Faith»

Tekst/Melodi: Åge Sten Nilsen, Jørn Lande, Eirik Renton, Kjell Åge Karlsen

Jørn Lande Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Delfinalist: Blåsemafian

Blåsemafian kan bli et originalt innslag i MGP, men de må også gjennom første delfinale for eventuelt å sjarmere et norsk publikum den 20. februar og deretter kanskje et internasjonalt publikum i Rotterdam den 22. mai?

Blåsemafian går for å være en av de mest anerkjente blåserekkene i Norge og består av Sigurd Evensen (27) fra Oslo på trombone, Stig Espen Hundsnes (32) fra Stord på trompet og Jørgen Lund Karlsen (27) fra Fredrikstad på saxofon.

Blåsemafian har samarbeidet med en rekke artister som Marcus & Martinus, Madcon, Cezinando og Angelina Jordan.

I sitt bidrag har de også med Caroline (Hazel) Teigen.

Blåsemafian: «Let Loose»

Tekst/Melodi: Jørgen Lund Karlsen, Sigurd Evensen, Stig Espen Hundsnes, Benjamin Sefring, Caroline Teigen