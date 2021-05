KONKURRERTE: Ulrikke Brandstorp og Morten Hegseth etter oppgjøret der hun gikk av med seieren. Foto: Matti Bernitz, TV 2

Morten Hegseth ute av «Kompani Lauritzen»: − Slet med å fordøye tapet

Etter 36 timer uten søvn, var det over og ut for Morten Hegseth (35). Før dimmekampen var det helt andre ting han tenkte på.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Aspirant Hegseth måtte se seg slått av aspirant Ulrikke Brandstorp (25).

– Etter et helt ekstremt døgn kjente jeg før kampen at nå frister Trøndelag, rødvin og sex mer enn sinnabefal, gjørme og våkenetter, sier en leende Hegseth til VG.

Mange av de andre deltagerne, ikke minst Brandstorp, strigråt da Hegseth måtte forlate leiren. Hegseth så selv ut til å ta nederlaget med fatning, men han forsikrer at det gikk mer inn på ham enn som så.

– Jeg gråt, jeg også. Før dimmekampen hadde jeg ingen motivasjon, men etter en natt med søvn, våknet jeg fortvilet og tenkte «Åhh!». Jeg var så utrolig skuffet. Så skuffet at jeg gikk til psykolog i to måneder etterpå, sier Hegseth – før han raskt presiserer:

– Nei da, fullt så ille var det ikke. Men jeg slet mye med å fordøye tapet. Samtidig – når man ikke har større problemer enn at man gikk glipp av noen ekstra dager i «Kompani», er livet ganske deilig.

MUNTER AVSKJED: Morten Hegseth trer av foran Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård. Foto: Matti Bernitz, TV 2

For 35-åringen, kjent blant annet for VGTVs «Panelet», var det psykiske presset tøffere enn det fysiske. TV-seerne har sett Hegseth kollapse mer enn én gang.

– Det var krevende å leve under et regime hvor man ikke får noen positiv bekreftelse. Når man jobber med det jeg gjør, så får man jo applaus for å spise et knekkebrød. Men her var folk bare sinna, så jeg ble utfordret om mine sannheter om meg selv.

Hegseth mener han har fått økt selvinnsikt.

– Dette har for meg gjort mer for tanker rundt meg selv og videreutvikling av eget liv, enn 15 år med psykolog, sier han i siste episode.

– Hva legger du i alt dette?

– At jeg ser strukturer i eget liv, som jeg ikke har vært bevisst på før. Det viktigste jeg har lært, er at viljestyrken er ganske intens. I mange tilfeller har jeg prestert kun for å prestere, ikke for å bli et bedre menneske. Nå har jeg skjønt at målet må være å utvikle meg selv.

ØKT SELVINNSIKT: Morten Hegseth sier han har lært mye om seg selv under oppholdet på Setnesmoen. Foto: Matti Bernitz, TV 2

Hegseths tidligere «sammenbrudd», der han brister i gråt og sier «Jeg føler liksom ikke at de ser meg heller, da», angrer han på. Han har allerede lagt seg langflat både på Instagram og i intervju med TV 2.

– Der og da følte jeg at jeg ikke ble sett av befalet, og jeg var livredd for å ryke ut. Men det var jo bare tull og tøys og nevroser akkurat der og da. Så ja, det var viktig for meg å oppklare.

Hegseth får ikke fullrost den fryktede fenriken Geir Aker (45) nok.

– Fenriken fortjener ikke bare Gullrutens publikumspris, hvis han ender opp med å vinne den. Han bør også vinne for årets psykolog for 14 skakkjørte kjendiser, sier Hegseth – som sammen med Sigrid Bonde Tusvik (41) skal lede prisutdelingen neste helg.

DIMMEKAMP: Ulrike Brandstorp og Morten Hegseth. Foto: Matti Bernitz, TV 2

Normalt er det Vegard Harm (25) Hegseth har som makker. Harm røk ut av «Kompani» uken før kollegaen.

– Det var veldig trist da Vegard dro – som om to tonn med deilig energi forlot Setnesmoen. Var det noe vi trengte der, så var det glede og kjærlighet.

Hegseth fryktet ikke for livet sitt under innspillingen, selv om det så sånn ut da han måtte puste inn CS-gass.

– Alt var mer grusomt i virkeligheten enn det ser ut som på TV, men alt det fysiske var jeg trygg på. Det eneste var da den gassen tok over kroppen. Da tenkte jeg et sekund at jeg kanskje er en av en million som dør. Men jeg gjorde ikke det, ler han.

– Hvordan var det å komme hjem?

– Det var som å komme til himmelen! Jeg hadde gått ned fem kilo, var slank som en sylfide og rødvinsflasken sto åpen. Da var det heller ikke så mye corona at man ikke kunne møte familie, forteller Hegseth, som siden har flyttet til Oslo med ektemannen Anders Riiber (48).

EKTEMANNEN: Morten Hegseth, her med ektemannen Anders Riiber etter «Skal vi danse»-exiten i 2018. Foto: Thomas Reisæter/ TV2

Hegseth, også kjent som programleder for «Love Island», er blitt enda mer fan av reality-TV etter dette.

– Reality er livet. Det er få ting jeg elsker så høyt som det. Og så lærer man at hvis det største man har å bekymre seg for er om man ryker ut eller ikke, så har man det egentlig ganske bra.

«Kompani Lauritzen» er noe av det beste 35-åringen har opplevd.

– Jeg kunne gjort mye annerledes, for eksempel vært mindre slapp og mer fokusert den siste runden. Men jeg er stolt og fornøyd.

