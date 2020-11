PROGRAMLEDER: Silje Nordnes i prat med fugleskremselet, som ennå ingen vet hvem er. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Slik holder de alt i «Maskorama» hemmelig

Når selv ikke programleder Silje Nordnes (35) vet hvilke gjester hun har i studio, er det duket for flaue feil på direkten.

Hele poenget med NRKs nye lørdagsunderholdning er å bevare spenningen rundt hvilke kjendiser som befinner seg bak maskene. Tiltakene for å sikre hemmelighetene er deretter.

I hele NRK er det kun tre personer som er innviet, og i produksjonsselskapet kun en håndfull.

– Er det noe som har tatt nattesøvnen fra oss det siste halvåret, så er det nettopp tanken på at hemmeligheten skulle lekke ut, innrømmer prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, overfor VG.

Heller ikke deltagerne vet hvem de konkurrerer mot. Alle hentes på hemmelig sted og holdes atskilt.

– Deretter skifter de til heldekkende kappe trykket med «ikke snakk til meg» og ansiktsvisir med speil. De skal ikke snakkes med så lenge de er i studio, og kommunikasjon foregår enten skriftlig eller med håndtegn, forteller produsent i Fremantle, Kim Strømstad.

ALLE: Åtte utkledde kjendiser på scenen i premieren på «Maskorama» forrige uke. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Når deltagerne ankommer studio på Hellerudsletta i Lillestrøm, går de rett i en avskjermet garderobe.

– Alle har hver sin personlige «tilbringer» som koordinerer all forflytning. Dette gjelder også for programleder og panel. Ingen får gå på do uten å bli fulgt, sier Strømstad.

Deltagerne er maskert til enhver tid de når de er i studio. Kontraktene inneholder også noen ekstra punkter for hemmelighold og diskresjon, og alle sentrale personer har hatt en sikkerhetssamtale med produsenten.

I dagene før direktesendingene øver kjendisene på hemmelige steder.

– I studio er det prøver med enten kappe og visir eller fullt kostyme. Det er jo tidsbegrenset hvor lenge de kan være i maskene om gangen, forklarer Strømstad.

GAUPE: Susann Goksør Bjerkrheim tapte slaget og måtte synge uten maske. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Så langt har første episode av «Maskorama» et totalt seertall på 868.000. 114.000 av disse har valgt å se på nett, mens 754.000 fikk med seg premieren lineært. Susann Goksør Bjerkrheim (50) var første til å ryke ut.

Jernteppe

Både panledeltagere og seere gjettet vilt på hvem som skjulte seg i de ulike kostymene.

For Silje Nordnes gjelder det å være ekstra skjerpet, siden uttalelsene fra paneldeltagerne på direkten vanskelig lar seg planlegge. I første sending gikk det i ball for programlederen da panelet gjettet på Tshawe Baqwa.

– Fra Karpe Diem? spurte Silje – før hun innså blemmen.

Tshawe er kjent fra Madcon, ikke Karpe.

– Haha, det var jo helt utrolig flaut, innrømmer Nordnes overfor VG.

– Men jeg tror og håper at de fleste vet, ikke minst de to, at jeg vet forskjellen på dem og hvilken duo de tilhører. Det ble et klassisk eksempel på totalt jernteppe, og de kan det fort bli flere av. Sånt skjer i kampens hete, og det lever jeg greit med.

– Hvordan vet du at du har nok kjennskap til den som befinner seg bak masken til at du kan si vedkommendes navn når masken tas av?

– Jeg er ganske sikker på det, men det er mye som skjer og mange tråder å holde i, så faren for jernteppe er absolutt der. Derfor får jeg en lapp med navnet på personen inni masken rett før avsløringen, betror Nordnes.

Hun har også en plugg i øret der produsenten kan snakke til henne ved behov.

ELLEVILT: Hvem den rosa puddelen er, vet ingen, heller ikke Silje Nordnes. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Selv om det er ekstra nervepirrende for Nordnes ikke å vite hvem gjestene er, synes hun også at det er betryggende.

– Det er godt å slippe å være redd for å røpe noe. Jeg kan holde på en hemmelighet, det er ikke det, men alle kan jo gå på en smell.

I USA rev filmstjernen Mickey Rourke (68) av seg masken for tidlig og overrumplet alle i studio. NRK kan ikke garantere seg mot samme «skandale».

– Men jeg tror alle våre maskerte helter ønsker å være med så lenge som mulig, så det vil overraske meg om noe slikt skjer i Norge, sier Jan Egil Ådland.

PANELET: Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Produsent Strømstad sier det var overraskende lett å skaffe deltagere.

– Generelt opplever de maskerte en frihet i at ansiktet for en gangs skyld ikke står i sentrum, sier han.

Og for seerne som lurer på om deltagerne faktisk synger live bak maskene, så kan det opplyses at de gjør det.

– Det er ekstremt krevende, så de fortjener all honnør. Både sikt, varme og til en viss grad luft er en utfordring, og noe vi bruker mye tid på når vi lager kostymene, sier Strømstad.

ELGEN: Ingen deltagere mimer. Alle synger live på direkten. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Deltagerne får velge kostymer selv og har vært involvert hele veien mens designer Kjell Nordstrøm (58) og hans team har jobbet. De håpefulle har også et ord med i laget i valget av de fleste låtene, selv om de får bryne seg på noen utfordringer underveis.

Hva deltagerne får i honorar, er også hemmelig.

– Det er en sak mellom hver deltager og produksjonsselskapet, sier Jan Egil Ådland.

Om seerinteressen holder seg til episode to, gjenstår å se. VGs anmelder var lunken og ga terningkast 3.

