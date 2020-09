FAMILIE: Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian og Kendall Jenner. Foto: Matt Sayles / AP

Slutt for «Keeping up with the Kardashians»

Etter 14 år, 20 sesonger, hundrevis av episoder og flere spinn off-serier er det slutt for «Keeping up with the Kardashians», skriver Kim Kardashian.

Oppdatert nå nettopp

Siste sesong vil gå på lufta tidlig i 2021. Deretter er det stopp.

«Det er med tungt hjerte vi har tatt den vanskelige avgjørelsen som familie å si farvel», skriver hun på Instagram tirsdag kveld.

TV-serien en ble lansert i 2007, og tok verden med storm. Serien følger familien med Kim, Kourtney og Kholé Kardashian, Kris, Kendall og Kylie Jenner, Scott Disick, Rob Kardashian og Caitlyn Jenner.

«Vi er mer enn takknemlig for alle som har fulgt oss disse årene, gjennom gode tider og tunge tider, glede, tårer, mange forhold og barn. Vi vil alltid sette pris på de flotte minnene og utallige personene vi har møtt på veien», skriver hun videre.

«Uten KUWTK ville jeg ikke vært der jeg er i dag. Jeg er så utrolig takknemlig overfor alle som har sett på og støttet meg og familien min de siste 14 årene. Denne serien har gjort oss til de vi er, og jeg vil for alltid stå i gjeld til alle som har spilt en rolle i å skape våre karrierer og forandret vårt liv for alltid.»

Også Kholé Kardashian melder at det er slutt etter sesongen som skal vises tidlig i 2021.

– Jeg er for emosjonell for å uttrykke meg akkurat nå. Forandringer er vanskelig, men noe man også trenger noen ganger, skriver hun på Instagram.

Publisert: 08.09.20 kl. 23:59 Oppdatert: 09.09.20 kl. 00:09