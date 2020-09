DØD: Stevie Lee på et bilde frigitt av de pårørende. Foto: PRIVAT

«Jackass»-stjernen Stevie Lee døde brått

Stevie Lee, kjent fra blant annet «Jackass 3D», ble 54 år.

Det melder en rekke britiske medier.

Familien bekrefter den britiske 54-åringens brå og uventede bortgang overfor blant andre The Independent.

Film- og TV-kjendisen døde i sitt eget hjem onsdag morgen denne uken. Noen dødsårsak er ikke oppgitt.

«Han var elsket av så mange, og så på fansen som familie», lyder det i kunngjøringen, der det står at han etterlater seg en bror.

Lee, også kjent fra filmene «American Horror Story», «Oz: Den store og mektige» og «Death Match», var i tillegg profesjonell bryter. I den sammenhengen brukte han artistnavnet «Puppet The Psycho Dwarf».

54-åringen, som opprinnelige heter Steve Lee Richardson, minnes nå av sørgende wrestling-venner:

Fansen er i sorg over dødsbudskapet. På Twitter omtales Lee som en legende og som «en av de tøffeste typene noensinne».

«Puppet har fått mennesker over hele verden til å smile gjennom sin tøffe stil og røffe måten å leve på», heter det i kunngjøringen», der det opplyses om at det er opprettet en innsamling for å dekke begravelsesutgifter og sikre «det aller beste hvilestedet».

Publisert: 11.09.20 kl. 13:35

