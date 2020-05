20 tips til nye TV-serier

TREFFENDE TRIO: Maitreyi Ramakrishnan som Devi Vishwakumar, Lee Rodriguez som Fabiola Torres og Ramona Young som Eleanor Wong i «Never Have I Ever». Foto: LARA SOLANKI/NETFLIX

Anbefalingene er gjort fra nye TV-serier eller serier med nye sesonger som er blitt tilgjengelig for norske seere den siste tiden.

1. «Never Have I Ever», Netflix

Amerikansk komiserie i ti deler

«Never Have I Ever» er noe av det mest treffsikre som har kommet det siste året. En serie om ungdommer som tar dem på alvor, skapt av Mindy Kaling og delvis basert på hennes egne erfaringer. Maitreyi Ramakrishnan spiller Devi, en amerikansk tenåring med indiske foreldre. Hun sliter både med forelskelse i skolens kjekkeste gutt, forventninger hjemmefra og farens brå død. Underveis i fortelling om utenforskap er det både rasende festlig og raspende sårt.

KJEMI: Darren Barnet som Paxton og Maitreyi Ramakrishnan som Devi i «Never Have I Ever». Foto: LARA SOLANKI/NETFLIX

2. «Kalifat», Netflix

Svensk thrillerserie i åtte deler

Dette er tidenes mest uoriginale anbefaling, men det blir feil å la være. Serien som satte seerrekord på SVT Play før den kom på Netflix i mars, følger både svenske Pervin i Raqqa og en gruppe tenåringsjenter som blir radikalisert i Sverige. Samtidig prøver en svensk etterforsker å finne ut av hvem som orkestrerer et varslet angrep. Wilhelm Behrman som står bak «Før vi dør», har skrevet «Kalifat» også.

3. «Før vi dør», Viaplay

Svensk krim i to sesonger

I første sesong så vi den tidligere doplangeren Christian infiltrere en forbryterfamilie for å prøve å gjøre opp for seg etter at hans politimor fikk ham fengslet. Flere av trådene man trodde var pent nøstet opp, viser seg å kveile seg videre i sesong to. Det er fremdeles en lekkasje i politiet, og flere liv er fortsatt i fare. Adam Pålsson, Marie Richardson og Magnus Krepper har hovedrollene og løser dem på utsøkt, ofte ubehagelig vis.

SVENSK: Alexej Manvelov, Marie Richardson og Adam Pålsson fotografert på et pressetreff før første sesong av «Før vi dør». Foto: Janerik Henriksson/ TT NYHETSBYRÅN

4. «Et sted å høre til», NRK TV

Australsk serie i seks sesonger

Denne serien er ikke ny, men legges nå ut flere ganger i uken på NRK TV. «Et sted å høre til» er miks av «Home and Away» og «Downton Abbey» – et periodedrama i god såpestil, fullt av intriger, romanser og familiehemmeligheter. Sykepleieren Sarah vender hjem til Australia etter å ha opplevd andre verdenskrig i Europa og kommer i kontakt med en velstående familie. Så viser det seg at opptil flere har sider de vil holde skjult.

5. «Scandinavian Star», NRK TV

Skandinavisk dokumentarserie i seks deler

Denne nye serien er en sterk beretning om tragedien da 159 mennesker mistet livet som følge av branner om bord fergen «Scandinavian Star» på vei fra Oslo til Frederikshavn i april 1990. Her er det rom for både menneskelige skjebner og forsøk på å finne svar på hvordan det kunne skje og hvem som egentlig har ansvaret.

6. «Mrs. America», HBO Nordic

Amerikansk dramaserie i ni deler

Serien med stjerner som Cate Blanchett, Rose Byrne og Elizabeth Banks forteller historien om en rekke fremtredende amerikanske feminister på starten av 70-tallet, deres allierte og motstandere. Foruten å være visuell lekker og velspilt til fingerspissene, er «Mrs. America» et interessant innblikk i vår nyere historie.

SKRÅSIKKER: Cate Blanchett som konservative Phyllis Schlafly som motarbeidet feminist-bevegelsen. Foto: Sabrina Lantos/FX/ HBO

7. «Når støvet har lagt seg», NRK TV

Dansk dramaserie i ti episoder

Det tar noe tid før man får grepet om alle rollefigurene, men «Når støvet har lagt seg» tar seg opp. Den forteller historien om et fiktivt terrorangrep i København og vi følger flere av dem som bli påvirket i tiden før og etter angrepet. Den er tidvis vond, spesielt for nordmenn som har 22. juli i bakhodet, men er først og fremst en fortelling om menneskelige relasjoner.

KONSEKVENSER: Peter Christoffersen som restauranteier Nikolaj i «Når støvet har lagt seg». Foto: Jason Alami /DR

8. «The Capture», TV 2 Sumo/ C More

Britisk cyberkrim-serie i åtte deler

En soldat blir ettersøkt etter at overvåkningsbilder viser at han har begått en forbrytelse. Eller har han det? Ron Perlman og Famke Janssen dukker opp i denne overraskende, britiske affæren der Holliday Grainger markerer seg som etterforsker Rachel Carey.

9. «Defending Jacob», Apple TV Plus

Amerikansk krim/drama i åtte deler

Morten Tyldums nyeste levering, med «Captain America» Chris Evans og «Downton Abbey» Michelle Dockery i hovedrollene som foreldrene til Jacob Barber – en skolegutt som blir anklaget for drap. Drapet er på en 14-årig klassekamerat og etterforskes innledningsvis av Jacobs far. «Defending Jacob» er en dyster krim som drypper av eksistensielle temaer som tvil, kjærlighet og hvor bundet man er av slekt.

FORELDRE: Chris Evans og Michelle Dockery som Andy og Laurie Barber i «Defending Jacob». Foto: Apple TV Plus

11. «Cardinal», TV 2 Sumo/C More

Kanadisk krimserie i fire sesonger

Det er noe «Fargo»-aktig over de enorme ismassene og de snødekte landskapene som preger «Cardinal». Riktignok uten den særegne humoren, men med nok av kriminalitet. Billy Campbell spiller den værbitte etterforskeren John Cardinal, mens Karine Vanasse er hans sidekick med gode instinkter, Lise Delorme. En ordknapp og kaldt effektiv kanadisk noir.

UMAKE PAR: Karine Vanasse som Lise Delorme og Billy Campbell som John Cardinal. Foto: Peter H. Stranks/ TV 2

12. «Outer Banks», Netflix

Amerikansk dramaserie i ti deler

En moderne versjon av ungdomsserien «The O.C.»: Rikmannsdatteren Sarah faller for John B fra «feil» side av byen. John B på sin side har sitt å stri med, og sammen vikles de inn både en skattejakt etter gull og jakten på en morder. En helt grei serie å fordrive tiden med.

SKATTEJAKT: Chase Stokes som John B i «Outer Banks». Foto: Netflix

13. «Too Hot to Handle», Netflix

Realityserie i åtte deler

Et av Netflix’ nyeste reality-forsøk er en slags omvendt «Paradise Hotel»: En gjeng pene unge mennesker samles til en datingkonkurranse, men hold deg fast - pengepremien blir redusert hver gang noen har fysisk kontakt eller gjør noe seksuelt. Heller ikke denne serien finner opp hjulet, men den er et underholdende innslag i realityjungelen.

HOT: Francesca og Harry får problemer med å holde fingrene av fatet i «Too Hot to Handle». Foto: Ana Cristina Blumenkron/Netflix

14. «The Good Fight», HBO Nordic

Amerikansk advokatserie i fire sesonger

Sesong fire starter mer eksentrisk enn de tidligere sesongene, men «The Good Fight» har lenge utmerket seg ved å både levere spennende saker i retten fra episode til episode og en nervepirrende lengre fortelling som mikser politikk og intriger på arbeidsplassen.

15. «Homeland», TV 2 Sumo

Amerikansk spenningsserie i åtte sesonger

Saul er sikkerhetsrådgiver og Carrie vender tilbake i Afghanistan i den siste sesongen av «Homeland». Hun sliter med konsekvensene etter fengselsoppholdet i Russland og Saul får motstand i Det hvite hus når de begge må gjøre sitt for å unngå en ny storkrig. Grensene mellom rett og galt viskes nok en gang ut, og lojaliteter testes til bristepunktet i denne eksplosive finalesesongen.

FINALE: Claire Danes gjør en siste kraftprestasjon som Carrie i «Homeland». Foto: Sifeddine Elamine/SHOWTIME

16. «Bäckström», TV 2 Sumo

Svensk krimserie i seks episoder

Kjell Bergqvist har hovedrollen som den relativt ufordragelige mordetterforskeren Evert Bäckström kjent fra Leif G.W. Perssons bøker. Tidvis blir det nærmest parodisk, og historien spriker i svært mange retninger. Men på sitt beste er «Bäckström» en forunderlig og severdig opplevelse.

17. «Outlander», Viaplay

Drama/fantasy-serie i fem sesonger

Denne har jeg anbefalt flere ganger. Sesong fem om den tidsreisende kirurgen Claire som havner i Skottland på 1700-tallet er lagt til USA – eller dannelsen av USA. Om man tåler et fantasy-aspekt, byr «Outlander» på mye historisk dramatikk og en god dose dampende romanse.

EVIG KJÆRLIGHET: Sam Heughan som Jamie og Caitriona Balfe som Claire i «Outlander». Foto: Viaplay

18. «Badehotellet», TV 2 og Sumo

Dansk periodedrama i syv sesonger

En av de største perlene på TV, den danske fortellingen om et hotell ved kysten og dets gjester, utspiller seg mellom 1928 og 1940 og får med seg både interne intriger og bevegelser ute i Europa. I denne nyeste sesongen har krigen kommet til badehotellet. Danskene drikker selvsagt litt snaps, slarver litt og er lykkelige likevel.

TRUET IDYLL: Tyskerne truer også Danmark i sesong 7 av «Badehotellet». Foto: TV 2

19. «Rådebank», NRK TV

Norsk serie i åtte deler

For én gangs skyld en fortelling fra rånemiljøet, og en fortelling om en ung mann med kjærlighetssorg. «Rådebank» er en sjarmerende serie med flere flinke ungdommer i rollene. Om du liker, bil, burger eller bygdeliv, er dette en serie for deg.

MYK MANN: Odin Waage spiller GT i «Rådebank». Foto: Fenomen/ NRK

20. «Vikingane», NRK TV

Norsk komiserie, tre sesonger

Tredje sesong av «Vikingane», er strengt tatt en forløper-sesong. Den er heldigvis fortsatt kreativ i formidlingen av viking-hverdag og kultur-krumspring.

