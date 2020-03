SMITTET: – Jeg håper bare ikke jeg har smittet barna og kona mi, Christina. Det vil være enda verre for meg enn selv sykdommen, sier Chris Cuomo. Foto: Evan Agostini / Invision

Corona-smittet nyhetsanker lager TV-show hjemmefra

CNNs nyhetsanker Chris Cuomo annonserte tirsdag at han har testet positivt for coronaviruset. Samtidig forsikret han sine seere at han skal fortsette å lage TV-showet sitt – men spiller inn i kjelleren hjemme.

Det er AP som skriver dette.

Ifølge nyhetsbyrået virket Coumo blek og sliten da han var på TV mandag. Etterpå sa han at han hadde feber, kaldsvettet og var kortpustet.

– Jeg har vært i kontakt med folk som de siste dagene også har testet positivt på coronaviruset. Jeg håper bare ikke jeg har smittet barna og kona mi, Christina. Det vil være enda verre for meg enn selv sykdommen. Nå sitter jeg i karantene hjemme i kjelleren – og vil også spille inn TV-showene mine herfra, skriver 49-åringen på Twitter.

Chris Cuomos eldre bror, Andrew er guvernør i New York og en av de mest profilerte politikerne i USA for tiden på grunn av nettopp cornona-pandemien som har rammet byen hans så hardt. Under sin daglige pressebrifing tirsdag tok guvernøren opp brorens situasjon nå – og fortalte at han hadde kjeftet på broren for at han hadde latt deres felles mor på 88 år komme på besøk for to uker siden.

– Det er min familie, det er din familie. Dette viruset kan ramme alle, sa Andrew Cuomo.

Publisert: 31.03.20 kl. 20:59

