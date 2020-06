VERBALT OPPGJØR: Samantha Ware (t.v.) og Lea Michele spilte begge i TV-serien «Glee». Foto: AP

TV-stjernen Lea Michele beskyldt for mobbing – lover å bedre seg

«Glee»-kollega Samantha Ware (28) hevder at Lea Michele (33) gjorde livet hennes til «et sant helvete» på jobb.

Etter noen dager med taushet rundt Wares påstander om hets, legger Michele seg nå langflat.

Skuespilleren sier vel å merke i et intervju med People at hun ikke husker å ha kommet med den aktuelle kommentaren Ware refererer til, at hun aldri har dømt noen ut fra hudfarge, men «at det ikke er det som er poenget».

– Det som betyr noe, er at jeg helt klart oppførte meg på en måte som såret andre mennesker, sier hun.

Ware så rødt da Michele i helgen tvitret støtte til «Black Lives Matter».

«Jeg ler meg i hjel. Husker du da du gjorde min første TV-jobb til et sant helvete?!?! Jeg kommer i hvert fall aldri til å glemme det. Jeg tror du fortalte til alle at hvis du fikk muligheten, ville du «skite i parykken min», lød det i den skriftlige responsen fra Ware, som også hevder at Michele utsatte henne for andre små traumatiske episoder.

«Glee»-skuespiller Alex Newell (27) kommenterte også til støtte for Ware.

Michele presiserer at hun tar beskyldningene fra ekskollegene på største alvor.

– En av de viktigste leksene vi har lært gjennom de siste ukene, er at vi trenger å ta tid til å lytte til andre mennesker perspektiver for å innse hvilken rolle vi selv har spilt, eller hva vi kan gjøre for å rette opp i urettferdigheten de blir møtt med, sier 33-åringen.

– Enten det var min privilegerte posisjon og perspektiv som fikk meg til å bli oppfattet som ufølsom og hensynsløs til tider, eller om jeg bare var umoden og unødvendig vanskelig, så beklager jeg oppførsel min og den smerten jeg har påført andre. Vi kan alle vokse og modnes, og jeg har definitivt brukt de siste månedene på å reflektere over mine svakheter.

Hun peker på at hun om et par måneder skal bli mamma for første gang, og at hun vet hun må jobbe med å bli et bedre menneske og ta ansvar for egne handlinger.

Michele forklarer at Twitter-meldingen hun postet («George Floyd fortjente ikke dette. Det som skjedde var ikke en enkeltstående hendelse, og det må ta slutt. #BlackLivesMatter»), var ment som støtte til alle svarte mennesker.

– Men reaksjonene jeg har fått på det jeg skrev, har fått meg til også å tenke nøye over hvordan min oppførsel overfor skuespillerkolleger ble oppfattet, legger hun til.

Michele ønsker å være et forbilde for barnet hun venter, og at han eller henne kan lære av hennes feil.

– Jeg tar all kritikken til meg, tar lærdom av det – og jeg er veldig lei meg. I fremtiden vil jeg være et bedre menneske basert på denne erfaringen.

Ware har ikke kommentert beklagelsen. For ni timer siden postet hun følgende gif på Twitter, uten å utdype meningen:

Ware spilte i 11 av de 13 episodene i aller siste sesong av musikalserien, mens Michele spilte i alle seks sesongene.

Etter at «Glee» ble tatt av lufta i 2015, har Ware spilt i serier som «Margot vs Lily», «What/If» og «God Friended Me». Michele har siden vært å se i TV-serier som «Scream Queens», «Dimension 404» og «The Mayor».

