Her er Ari Behns foreldre hos Skavlan

Ari Behns foreldre, Marianne Behn (66) og Olav Bjørshol (67), stiller opp i TV-intervju fire uker etter sønnens brå bortgang.

SVT publiserte først bekreftelsen på sine nettsider torsdag morgen, om at Marianne Behn og ektemannen Olav Bjørshol inntar gjestestolene for å snakke om Ari, hva han betydde for dem – og om det faktum at han selv valgte å avslutte livet 1. juledag – 47 år gammel.

TV 2 melder også et par timer senere at Aris foreldre kommer til talkshowet for å fortelle hvorfor de har valgt å være åpne omkring selvmordet.

Innslaget ble spilt inn i Stockholm tidligere i uken. Akkurat hva som blir sagt, er uvisst enn så lenge.

– Det er et sterkt, rørende og åpenhjertelig intervju som vil bli tilgjengelig på TV 2 Sumo på fredag kl. 17.00 og som vises på TV 2 lørdag kveld, forteller pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til VG.

Aris foreldre holdt minnetale sammen under bisettelsen i Oslo domkirke 3. januar.

– De siste årene har vi lidd med deg. Vært dine containere for lidelse og smerte, sjokk og sorg. Til tider var samtalene rå og vonde. Det er ikke slik i vår familie at vi ikke ser. Vi ser noen ganger mer enn det som føles godt, sa de i den gripende talen.

Marianne Behn og Olav Bjørshol ga også intervju til Se og Hør i forbindelse med minnestunden på Theatercaféen etter bisettelsen. Der fortalte de at Ari var for dårlig til å feire julaften på Kongsseteren, slik som planlagt. Da han takket nei til å feire med de kongelige, var planen at han skulle feire med foreldrene på Larkollen. Da Ari også var for dårlig til å bli med dit, dro faren til ham tidlig på julaften, forteller foreldrene.

– Det endte med at Olav reiste inn til ham i Lommedalen tidlig julaftens morgen, der var de sammen både på julaften og 1. juledag, opplyste Marianne Behn til ukebladet.

Aris foreldre skilte seg på 80-tallet, da Ari var ti år, men fant sammen igjen mange år senere. De giftet seg på nytt i 2007. Ari har i flere intervjuer snakket om hvor tungt foreldrenes brudd var, og hvor fint han syntes det var da de ble sammen igjen.

Aris søsken, Anja Bjørshol (45) og Espen Bjørshol Solberg (41), talte også i bisettelsen:

