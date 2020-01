RO OG FRED?: Christian Skolmen og hans tre døtre i «Aldri voksen». Foto: Ingeborg Klyve / TVNorge

TV-serieanmeldelse «Aldri voksen»: Voksensmerter

Enda mer fra den middelaldrende middelklassens åndsliv.

«Aldri voksen»

Norsk komediedrama i 12 deler, premiere på TV Norge og Dplay søndag kl. 22.00

Regi: Mathis Fürst

Serieskaper: Birgitte Rustad Wegene

Manus: Birgitte Rustad Wegener og Cathinka Nicolaysen

Med: Christian Skolmen, Laila Goody, Ine F. Jansen, Andrea Bræin Hovig, Kåre Conradi, Fredrik Hallgren, Atle Antonsen

Har noen generasjon kviet seg mer for å bli voksne enn X, også kjent som «den ironiske»? Tror ikke det (her snakker undertegnede av en viss erfaring: se mine vakre anførselstegn!). Det var X-erne som fant opp begrepet «voksenpoeng». Det sier vel litt.

Andreas (Skolmen), parene Janne (Bræin Hovig)/Hjalmar (Hallgren) og Rakel (Goody)/Tone (Jansen) er alle X-ere, sånn røffly. Det vil si i 40-årene, på ugjenkallelig ferd mot de 50. De tenker mye på at de nå er i ferd med å bli eldre – ja, gamle. Og de skulle ønske at de ikke var så kjedelige som de i overveiende grad er blitt.

LIVSLANGE VENNER: Fredrik Hallgren, Ine F. Jansen, Andrea Bræin Hovig, Laila Goody og Christian Skolmen (fra venstre) i «Aldri voksen». Foto: TVNorge

Alle har barn. Stakkars Andreas har tre døtre han må oppdra alene. Ungene oppleves som jevnt over streitere enn foreldrene sine, mer «på stell», alderen tatt i betraktning. Snusfornuftige, kan man nok si. Foreldrene er fryktelig flaue i omgang med dem, spesielt når det kommer til spørsmål og sex og pubertet. Dette merker vi seere godt, all den tid så mye av humoren i «Aldri voksen» kretser rundt sex.

«Gjengen» har vokst opp og gått på skole sammen, og alle har tilsynelatende blitt boende i den samme forstaden. Flere av dem jobber med «noe kreativt». (Alle X-ere ville jobbe med «noe kreativt»).

ETTBARNSMØDRE: Laila Goody, Thias Salberg og Ine F. Jansen i «Aldri voksen». Foto: Ingeborg Klyve / TVNorge

De treffes fremdeles jevnlig for å spise og ikke minst drikke i hagen til Andreas. Det går mye vin. Hjemme hos seg selv sliter begge parene med et sexliv som ikke akkurat er som det var på det glade nittitallet. Andreas har ikke noe i det hele tatt. Kona Nina døde for fem år siden, og han er ikke kommet over det. Men nå skal han jammen sette i gang og prøve.

Som vi skjønner: «Aldri voksen» vil være både komedie og drama. Serien peiler seg inn på de samme markene som NRKs «Side om side» og TVNorges «Helt perfekt»: Den er «for de fleste». Men aller mest for vår tids nye middelaldrene. (Manusforfatterne har nok tatt en god lang kikk på Noah Baumbachs «While We’re Young» fra 2014).

«JOBBE MED NOE KREATIVT»: Ine F. Jansen i «Aldri voksen». Foto: Ingeborg Klyve / TVNorge

Problemet er bare at den ikke blir nok av noen av delene. Ikke morsom nok. Ikke dramatisk nok. Vitsene er som nevnt primært orientert mot kjønnslivet. Greit nok. Men de er ikke veldig artige, og i mange tilfeller heller ikke særlig troverdige. Kan vi få slippe flere Tinder-vitser nå, værsåsnill? Det er sååå 2010-tall.

Som drama oppleves «Aldri voksen» som smålåtent. Den middelaldrende middelklassens problemer kaller sjelden på det helt store engasjementet. Heller ikke her.

NEI, GITT. DET ER FAKTISK IKKE ATLE ANTONSEN OG BÅRD TUFTE JOHANSEN, DETTE HER: Det er snarere Atle Antonsen og Fredrik Hallberg i «Aldri voksen». Foto: Ingeborg Klyve / TVNorge

Det «Aldri voksen» har, er sympatisk stjerneglans i skuespillerleddet. Det er flinke folk som er med her. Skikkelig flinke folk. Pluss for Atle Antonsen og Kåre Conradi i to mindre roller. Førstnevnte er dempet som en bluferdig sosiallærer. Sistnevnte stråler av slesk karisma som en avhoppet Dagbladet-journalist – opptatt av skog, natur, bærekraft, elsykler, skjegg og hestehale – som nå livnærer seg som «friluftsblogger». Ja, og så en betydelig arv da.

«Aldri voksen» gjør ikke vondt. Den gjør ikke inntrykk heller.

Anmelderen har sett seks av 12 episoder

Publisert: 26.01.20 kl. 07:58

