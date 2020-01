POPULÆR STAB: «Days of Our Lives (I gode og onde dager)». Foto: CHRIS HASTON/NBC/VIAPLAY

Jo da, det blir mer «I gode og onde dager»

Så var det ikke slutt for den 55 år lange TV-serien likevel.

Det så nemlig mørkt ut da NBC i november i fjor fristilte alle skuespillerne fra kontraktene sine og kunngjorde at innspillingen av «The Days of Our Lives», som serien opprinnelig heter, tok pause på ubestemt tid.

Nå opplyser TV-kanalen at de har bestemt å gå for enda en sesong – den 56 i rekken.

– Vi er henrykt over å tilbye seerne våre enda en omggang med serien som har skrevet seg inn i historien og rørt generasjoner, uttalte toppsjef i NBC Entertainment, Bruce Evans, til pressen under Television Critics Association torsdag.

Sjefprodusent for serien, Ken Corday, er naturlig nok fornøyd.

– Vi gleder oss til å fortsette med å servere fengslende historier til vår lojale familie og fans også inn i det neste tiåret, sier han ifølge nyhetsbyrået WENN.

Enn så lenge er det altså kun én ny sesong som er bekreftet.

«I gode og onde dager» hadde premiere i 1965 og sendes fremdeles i mange land. I Norge er det Viafree som sender det legendariske såpeeventyret.

En av seriens største stjerner, Joseph Mascolo (Stephano DiMera), døde i 2016 – fem år etter at VG fikk «TV-tyrannen» i tale om rollen.

