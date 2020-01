TAPTE: Kari Mette Johansen ble fredag slått ut av Eirik Verås Larsen. – Dagene etterpå fikk jeg tid til litt ferie og noen dager sammen med de andre som også var blitt slått ut. Et lite avbrekk fra hverdagen, sier Kari Mette. Foto: Rubicon/NRK

Ute av «Mesternes mester»: – Kjedelig, men litt fortjent

Etter en lang og nervepirrende nattest fredag, var det til slutt Kari Mette Johansen (41) som trakk det korteste strået i kampen mot Eirik Verås Larsen (43).

– Kjedelig, men samtidig var det litt fortjent også, sier hun til VG.

Dermed var «Mesternes mester»-eventyret over for den tidligere håndballspilleren. Kari Mette legger ikke skjul på at det først og fremst var konkurransebiten hun savnet etterpå.

– Konkurransenervene hadde jeg ikke kjent på siden jeg var aktiv. For meg var det ikke øvelsene som tok mest på, til tross for at jeg tenkte mye på at jeg burde trent mer før jeg reiste til Kroatia. Men kombinasjonen barn og jobb har nok gjort meg mer til en mosjonist i forhold til trening. Vi levde jo som i en boble i huset og under konkurransene. Etter at jeg gikk ut, var det faktisk litt godt å slippe å ha kameraer rundt seg nesten hele døgnet. Sånn sett ble også det sosiale oss deltagerne imellom bedre etterpå, forteller Kari Mette.

GODE VENNER: – Det var en fantastisk gjeng å være sammen med. Det er lenge siden jeg har ledd så mye som jeg gjorde under «Mesternes mester», sier Kari Mette som her er sammen med Margaret Knutson Aase. Foto: Rubicon/NRK

Årets sesong av «Mesternes mester», som er den 11. i rekken, ble spilt inn i september i fjor i Zadar-provinsen i Kroatia.

– Dagene etterpå fikk jeg tid til litt ferie og noen dager sammen med de andre som også var blitt slått ut. Et lite avbrekk fra hverdagen.

Kari Mette Johansen (41) er en av Norges mestvinnende håndballspillere med to OL-gull, ett VM-gull, VM-sølv, VM-bronse samt fire EM-gull. Fra 2011 var hun en del av det uovervinnelige Larvik-laget som vant Champions League i tillegg til 12 seriegull, 11 NM-gull og 2 gull i cupvinnercupen. Hun spilte 203 landskamper for Norge og scoret 493 mål. Hun er i dag bosatt i Sandefjord, hvor hun er lærer i barneskolen.

SISTE NATT MED GJENGEN: Kari Mette Johansen tar «farvel» med programleder Dag Erik Pedersen. Rundt dem står fra venstre Eirik Verås Larsen, Kjersti Buaas, Ingvill Måkestad Bovim, Margaret Knutson Aase og Odd-Bjørn Hjelmeset Foto: Rubicon/NRK

– Mine beste minner fra «Mesternes mester» er nok knyttet de mange gode samtalene vi hadde. Gjerne sent om kvelden etter at kameraer og mikrofoner var slått av. For nesten alt vi sier blir jo tatt opp i en slik situasjon. Samtidig var produksjonen veldig flinke til å trygge oss. Vi fikk forsikringer om at de på ingen måte var ute etter å «ta oss» eller misbruke noe av det vi sa, forteller Kari Mette.

I likhet med de andre deltagerne er løfter også hun frem det gode vennskapet som utviklet seg mellom dem.

– Det var en fantastisk gjeng å være sammen med. Det er lenge siden jeg har ledd så mye som jeg gjorde under «Mesternes mester». Det klikket nesten med en gang – og det er ikke gitt. Det var tross alt ikke så mange av oss som kjente hverandre fra før, fortsetter Kari Mette.

Hun forteller at de fortsatt har god kontakt og allerede har planlagt treff utover våren og sommeren.

HÅNDBALLSTJERNEN: Kari Mette Johansen slik vi husker henne fra håndballbanen. Her jubler hun over finaleseieren mot Russland i 2006. Foto: Jan Johannessen / Jan Johannessen

– Jeg er blitt «utnevnt» til hovedtrener og lagleder for «Mesternes mester»-laget i NM i sandhåndball som skal være her i Sandefjord. Vi vet nok ikke helt hva vi har begitt oss ut på og jeg må innrømme at jeg er veldig spent på hvordan det går. Det er jo strengt tatt ikke så mange av de andre som har tatt i en håndball før. Kanskje stiller vi også med et lag i Holmenkollstafetten hvor Ingvill (Måkestad Bovim red anm.) er primus motor, sier Kari Mette.

Hun ble spurt om å være med i «Mesternes mester» for fire år siden også, men da måtte hun takke nei.

– Det var rett og slett fordi jeg på det tidspunktet var gravid med min yngste datter, som er tre år i i dag. Hadde det ikke vært for det, hadde jeg takket ja tvert. Det var et program jeg gjerne ville vært med på. Derfor ble jeg veldig glad da jeg ble spurt igjen, forteller Kari Mette Johansen.

Publisert: 31.01.20 kl. 21:07

