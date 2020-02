GRAVID: Tea Kristine Broholm. Foto: Helge Mikalsen

«Paradise Hotel»-par venter barn

Babylykke for Tea Kristine Broholm (21) og Fredrik Norum (21).

Paret fant hverandre under 2019-sesongen av TV-serien «Paradise Hotel», og melder nå i en YouTube-video at de har en baby på vei.

«Endelig kan vi gjøre det offentlig, vi skal få baby», melder Norum på Instagram.

«Da kan vi endelig røpe vår store «lille» hemmelighet. 2 blir til 3», skriver Broholm på Instagram.

I videoen forteller de at Broholm er litt over tre måneder på vei i svangerskapet, og at hun har slitt med både humør og form.

– Jeg har vært utrolig dårlig. Sovet hele tiden, sier hun, mens kjæresten gjør det klart at det har vært litt gnisninger underveis.

Nå stråler de imidlertid av lykke, og forteller at de har vært på ultralyd på sykehuset i Orkanger, hvor alt så bra ut for babyen.

– Det var et lite hjerte som slo «dsj-dsj-dsj» – perfekt, sier Norum.

