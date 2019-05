VINNER: Else Kåss Furuseth tok i mot pris for sitt program om selvmord. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Else Kåss Furuseth brast i gråt etter Gullruten-prisen

BERGEN (VG) Else Kåss Furuseth ble så rørt at hun ikke klarte å snakke da hun vant Gullruten. Så brast hun i gråt.

Else Kåss Furuseth, som i fjor ble kåret til årets navn i VG, stakk av med kveldens aller første pris – i kategorien Beste programleder for «Else om: Selvmord».

– Nå går jeg før jeg begynner å gråte, sa hun fra scenen.

Det var en veldig rørt programleder som møtte pressen etter seieren, og hun beklaget flere ganger at hun begynte å gråte.

– Det er flaut at jeg blir rørt. Men denne prisen handler egentlig ikke om meg, den handler om dem som har vært med i programmet. Vi er veldig opptatt av åpenhet nå for tiden, men vi glemmer at det koster noe for dem som har stilt opp, sier Kåss Furuseth til VG.

– Jeg håper all praten om åpenhet gjør at det er litt lettere å be om hjelp, og at det kan fjerne stigmaet for de etterlatte. Vi må banke inn at det ikke er farlig. Vi må senke terskelen for å snakke om hvordan man har det. Jeg elsker small talk, men av og til kan man også spørre hvordan det egentlig går.

Else takket også søsteren Cecilie Kåss Furuseth, som selv er nominert i kategorien Beste dokumentarserie for programmet «Sinnssykt» om mental helse, i tillegg til faren og bestemoren.

– Det er fint med «Skal vi danse», men det er hyggelig at vi også kan ta opp temaer som dette, understreket hun.

VANT: Melina Johnsen og produsent i Ex on the beach, Anne Berit Valla, tok imot prisen for «årets deltager». Foto: Eivind Senneset / TV 2

Melina fra «Ex on the beach» vant prisen for årets deltaker.

– Jeg er helt satt ut, jeg. Dette hadde jeg aldri forventet. Jeg vil takke meg selv. Neida, jeg vil takke alle rundt meg, famillie, venner, produksjonen. Jeg klarte faktisk å ødelegge én av de høyhælede skoene mine.

Hun kaller opplevelsen «helt sjuk».

– Nå skal jeg bli stjerne i USA. Bare vent å se. Jeg gråter og er helt i sjokk. Dette er det største jeg har opplevd, det er jo bedre enn sex, jo, sier hun.

De nominerte - og vinnerne

Komiker Sigrid Bonde Tusvik er nok en gang programleder for TV-bransjens prisseremoni, Gullruten, som går av stabelen i Bergen lørdag kveld.

Prisutdelingen har vært i gang siden 19.30, men sendingen starter 21.40 på TV 2 - og vinnerne annonseres fortløpende.

NRK har flest nominasjoner med hele 34 vinnersjanser, mens TV 2 har 15. Discovery har ti nominasjoner og TV3 har tre.

Nytt av året er at Gullruten har kuttet kjønnsdelte priser.

Dette er de nominerte (Vinnerne vil bli markert med fet skrift):

Beste underholdningsprogram:

«Truls à la Hellstrøm»

«Skal vi danse»

«På tur med Dag Otto»

«Stjernekamp»

​Beste konkurransedrevne reality:

​«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis»

«Alt for Norge»

«Farmen»

«Sommerhytta»

Beste reality:

​«Gift ved første blikk»

«Tjukken og Lillemor»

«Jorden rundt på seks steg»

​«I lomma på Silje»

Beste dokusåpe:

«Team Ingebrigtsen»

«Reindrømmen»

«Værdal'n Karsk og Base»

​«113»

Beste dramaserie:

«Kielergata»

«Lykkeland»

«17»

​«Unge Lovende»

Beste humorprogram:

«​Best før»

«Parterapi»

«Hvite gutter»

«Magnus»

Beste barne- eller ungdomsprogram:

«ZombieLars»

«Helsesista gjør en forskjell»

«Villa Mekk»

«Lik meg»

VANT: Gjengen bak Charterfeber vant pris for beste TV-øyeblikk. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Beste TV-øyeblikk:

Byssan lull - «Det jeg ikke fikk sagt»

Flua - «Nytt på nytt»

Lysbryteren - «Charterfeber»

Bitch, hør her - «Ex on the beach»

Beste livsstilsprogram:

«Folkeopplysningen»

«Lisenskontrolløren og livet»

«Superhundene»

«Eventyrlig oppussing»

Beste nyhets-, sports eller aktualitetsprogram:

«Korrespondentene»

«Else om: selvmord»

«Åsted Norge»

«URIX - grenseløs - Klimaarven»

Beste dokumentar:

«En søsters kamp - Brennpunkt»

«Når knoklene blir til gelé»

«Hatets vugge»

«Daniel og Simen»

Beste dokumentarserie:

«URO»

«Helene sjekker inn»

«Overleverne - Jenta fra Utøya»

«Sinnssykt»

Beste skuespiller:

​Anne Regine Ellingsæter, «Lykkeland»

– Ja... så sykt. Jeg vil for det første takke alle i produksjonen, selvfølgelig, sier hun fra scenen.

Hun takket også venninnen Ada Skjong, som fikk henne til å gå på audition for rollen.

– Jeg har bare vært så stolt for å få lov til å jobbe med noen som er så jævlig flinke.

Kevin Vågenes, «Parterapi»

Thorbjørn Harr, «Kielergata»

Pia Tjelta, «Lykkeland»

Mohammed Aden Ali, «17»

​Kristine Ryssdalsnes Hovli, «Lovleg»

GJENNOMBRUDD: Anne Regine Ellingsæter, skuespiller i Lykkeland. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Beste programleder:

​Yama Wolasmal, «Dagsrevyen»

Else Kåss Furuseth, «Else om: Selvmord»

Solveig Kloppen, «Det jeg ikke fikk sagt»

Line Andersen, «VM i sjakk»

​Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen, «På tur med Dag Otto»

Beste deltaker:

Melina Johnsen, «Ex on the Beach»

Svein Rossland og Mona Tømran, «Ja, vi elsker camping»

​Joakim Makipera og Sara Jansson Ishqair, «Gift ved første blikk»

​Andreas, «Superhundene»

Årets nyskapning:

«Kongen av Gulset»

– Hey! Faen, heller. Tusen takk. Dette er sykt stas, sa Jonis Josef fra scenen etter å ha vunnet.

«Villmark uten voksne»

«Else om: selvmord»

​«I lomma på Silje»

Publikumsprisen:

Jørgine Vasstrand

Solveig Kloppen

​Vegard Harm og Morten Hegseth

Nicolay Ramm

Publisert: 11.05.19 kl. 21:37 Oppdatert: 11.05.19 kl. 22:37