NORSKE RØTTER: Deltakerne i sesong ti av «Alt for Norge». Foto: Tormod Leet, TVNorge

«Alt for Norge» legges på is

Etter ti sesonger er det foreløpig punktum for TVNorge-programmet «Alt for Norge».

Det bekrefter Discovery overfor VG.

«Det stemmer at vi har valgt å ikke gå for en ny sesong av «Alt for Norge» i 2020», sier Eivind Landsverk, nordisk programdirektør i Discovery Networks, til VG på e-post.

Han understreker at «Alt for Norge» har vært en bærebjelke blant TVNorges realitykonsepter, og at de er svært stolte over programmet som de selv var med å utvikle.

«I en tid der medielandskapet endres så hurtig, ser vi oss derimot nødt til å ta noen harde valg, og vi har derfor valgt å «fryse» «Alt for Norge» for å se på muligheter for å videreutvikle programkonseptet», skriver Landsverk.

«Alt for Norge» har gått på TVNorge og Dplay siden 2010. De første sesongene var Henriette Bruusgaard programleder, mens Fridtjof Nilsen har ledet programmet siden 2016.

Programmet handler om at ti norsk-amerikanere er med på en reise rundt i Norge for å oppdage sine norske røtter. Vinneren får møte sin slekt, i tillegg til en pengepremie.

Realityserien vant Gullruten både i 2011, 2012 og 2018.

«Programmet har vunnet tre Gullruter, forandret livene til langt over 100 norsk-amerikanere og bydd på mengder av latter, tårer og spektakulær norsk natur», skriver Landsverk.

Denne høsten er programmet inne i sin tiende, og altså foreløpig siste, sesong.

Publisert: 08.11.19 kl. 15:07







