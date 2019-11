«Jakten»-Simen utrøstelig: – Alt var så intenst

TV-seerne ble vitne til et av «Jakten»-historiens såreste øyeblikk, da Simen Kummeneje (28) brøt sammen etter å ha blitt vraket av bonden Inger Lund (29).

Nå nettopp







Simen falt nemlig pladask for Inger. Selv om han visste at han kunne komme til å bli skuffet, var overraskelsen stor over å bli valgt bort. Etterpå kom reaksjonen – og gråten.

– Det var ikke noe gøy. En del av meg skjønner det, men en annen del ... Nei, jeg ..., sa Simen til programleder Gunhild Dahlberg, uten å klare å fullføre setningen.

– Jeg ble virkelig glad i Inger. Det suger skikkelig. Jeg er forelsket i Inger, så det er helt jævlig, forklarte han.

– Hun tok sikkert et riktig valg. Selv om det føles helt feil for meg.

TUNGT: Simen Kummeneje var ulykkelig etter å ha fått avslag fra Inger Lund. Foto: SKJERMBILDE, TV 2

Uvanlig utfall: «Jakten»-frierne Miriam og Espen falt for hverandre

Simen forsikrer overfor VG at tårene var ekte.

– Jeg klarte å holde dem tilbake til etter avskjeden, men da kom det skikkelig over meg. Alt var så intenst.

Han innrømmer at det er tungt å se seg selv på TV, og at det har blitt vanskeligere for hver uke.

– Men jeg angrer ikke på noe. Min reaksjon der og da bekrefter at det jeg følte, var ekte. Jeg var ærlig hele veien.

ROMANTISK: Simen og Inger i forrige episode, der han fortsatt hadde et godt håp. Foto: SKJERMBILDE, TV 2

Selv om han pådro seg kjærlighetssorg, har Simen forståelse for Ingers valg.

– Jeg føler at jeg viste henne alt jeg kunne, at jeg virkelig investerte. Men Gjermund er rett og slett en så herlig fyr, så det var en ærlig sak at valget falt på ham.

les også «Jakten»-frierne forelsket seg i hverandre

Simen synes det er greit at katta nå er ute av sekken. 28-åringen fra Kjeller ser frem til å starte med blanke ark. Han har fått mange meldinger fra TV-seere, som liker det de har sett på skjermen.

– Noen skriver at jeg er en fin fyr, og at hvis det ikke går meg Inger, så kan jeg kanskje prøve med dem, smiler han.

Simen prøver å svare alle høflig.

– Frem til nå har jeg jo vært lovet bort på TV. Uansett tror jeg kanskje ikke det er veien jeg skal gå for å få meg kjæreste, ler han.

– Så du er fortsatt singel?

– Ja, det er jeg, svarer Simen.

VALGT: Inger Sund valgte til slutt Gjermund Lien Dahl. Foto: SKJERMDUMP/TV 2

Inger skjønte at Simen ville bli skuffet. Hun fikk imidlertid ikke se at han brøt sammen, siden det skjedde etter at hun hadde gitt ham avslag.

– Det var veldig tungt å måtte ta et sånt valg. Dessverre er det en del av greia. Jeg skulle gjerne beholdt begge to, men det kunne jeg jo ikke, sier Inger til VG.

Hun likte både Simen og Gjermund og synes det er vondt å tenke på at Simen ble så inderlig lei seg.

les også Her renner det over for «Jakten»-bonden

– Han hadde jo fortalt meg at han var forelsket, så det ble ekstra sårt, sier hun.

Østfoldsbonden synes det blir verre og verre å se seg selv på TV, selv om hun vet hva som skjer.

les også «Jakten»-frier trakk seg brått: – Hadde litt kalde føtter

– I starten var det lettere, for da var det ikke så mye følelser.

– Hvorfor falt valget på Gjermund?

– Det føltes mest riktig. Det som var så rart, var at jeg ikke hadde så mye forventninger til Gjermund ut fra brevet han sendte. Dermed ble jeg positivt overrasket hele veien. Han imponerte mer og mer. Egentlig hadde ikke det noe med Simen å gjøre, for han var i motsetning til Gjermund en favoritt helt fra start.

UFLAKS: André Johansen hadde tenkt å velge Hanna Hovland, men hun trakk seg. Foto: SKJERMDUMP/TV 2

Også de andre tre bøndene tok sine endelig valg. André Johansen (23), som tidligere opplevde at favoritten Miriam Sandvik (23) brått trakk seg, ble forsmådd igjen.

Målselv-bonden sendte hjem Ida Rise (24) og hadde tenkt å velge Hanna Hovland (23). Hun kom ham imidlertid i forkjøpet og sa at hun kun følte på et vennskap. Derfor ble det ikke noe par av dem.

les også Else ble vraket i «Jakten» – gikk rett til nytt sjekke-TV

– Jeg ble veldig satt ut og følte meg tom. Det var ganske trasig. Selv om jeg hadde litt på følelsen at det kunne bli sånn, så ble jeg lei meg, sier André til VG.

Om André likevel får med seg følge på turen, gjenstår å se.

GLADE: Atle Kristiansen valgte til slutt Elisabeth Eilertsen. Foto: SKJERMDUMP/TV 2

Elverum-bonden Atle Kristiansen (37) sendte hjem Linn Uddal (26) og valgte Elisabeth Eilertsen (30). Andreas Bolset (32) fra Jølster valgte å beholde Cathrine Holager (31), mens Ida Raasok (34) måtte reise.

Serien er imidlertid ikke over. Ennå gjenstår hjemmebesøk hos frierne, samt det som etter planen skal være romantiske utenlandsreiser. Om André likevel får med seg følge på turen, gjenstår å se.

FORNØYD: Andreas Bolset valgte Cathrine Holager. Foto: SKJERMDUMP/TV 2

Publisert: 11.11.19 kl. 20:55







Mer om