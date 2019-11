NYKRONET: Dette er Olivia Colmans første sesong som Dronning Elizabeth i Netflix-serien «The Crown». Foto: Sophie Mutevelian / Sophie Mutevelian Photography

«The Crown»: Antyder kongelig affære

Dronning Elizabeths tidligere pressesekretær går hardt ut mot utroskapsrykter etter sesong tre av Netflix-serien «The Crown».

– Dronningen ville aldri vurdert å se på en annen mann, sa Dronning Elizabeths tidligere pressesekretær, Dickie Arbiter, til britiske «The Times».

Arbiter reagerte sterkt på den femte episoden i sesongen, der dronningen besøker hesteoppdrett i USA og Frankrike med veddeløpssjefen, Henry «Porchey» Herbert. Episoden gir uttrykk for at det er mer enn en felles veddeløpsinteresse mellom de to.

– Dette er sladder som har gått på rundgang i flere tiår. Det har ingen substans, sier Arbiter.

Den tidligere pressekontakten anklager manusskribent, Peter Morgan for å dekorere virkeligheten, og uttrykte bekymringer for at TV-titterne skulle ta alt for god fisk.

– «The Crown» er fiksjon. Ingen kjenner til noen av samtalene mellom kongefamiliens medlemmer, folk vil fortelle historien de vil, så sensasjonelt som de ønsker, mener Arbiter.

Dronningen hadde et nært forhold til Herbert frem til hans død i 2001, og til tross for ryktene, har ingen affære blitt avdekket.

Store endringer

Olivia Colman tok over krone og septer fra forgjengeren Claire Foy til den nye sesongen. Colman er kjent fra den BBC-serien «Broadchurch» og vant i år den gjeve Oscar-prisen for sin rolle i filmen «The Favourite».

Erstatningen skal ha skjedd på bakgrunn av aldersforskjellen mellom 32 år gamle Foy og dronningens faktiske alder i perioden serien er basert på.

Borte fra serien er også mannen bak kongegemal Prins Philip, Matt Smith, som fikk sin erstatter i «Game of Thrones»-skuespiller Tobias Menzies.

Serien premierte på strømmetjenesten Netflix den 17. november.

Publisert: 20.11.19 kl. 07:13

