Jon Almaas om Erik Follestad: – Jeg hadde en mistanke

Spoiler-advarsel: Ikke les videre hvis du ikke vil vite hva som skjer i opptakten til søndagens finale.

Erik Follestad (30) og Jon Almaas (52) begynte innspillingen med et noe anstrengt forhold. Follestad mente at Almaas opptrådte som en besserwisser og uttrykte misnøye med at programlederveteranen tok for mye styring.

Underveis i serien har TV-seerne imidlertid blitt vitne til hvordan den tidligere ishockeyspilleren og Almaas er blitt stadig bedre kamerater. I torsdagens episode beviste Follestad at vennskapet står sterkt.

30-åringen bestemte nemlig uten forvarsel å trekke seg fra kampen om den siste finaleplassen og overlate den til lagkameraten.

Tidligere langrennsløper Øystein «Pølsa» Pettersen (37) og artist og programleder Atle Pettersen (30) vant nemlig over de to motstanderne, og planen var at Almaas og Follestad skulle i duell.

Almaas og Follestad sto klar foran øvelsen da Follestad plutselig sa:

– Det blir ikke noen konkurranse. Jeg er ikke «fit» til å gå videre.

Vondt kne

Follestad, også kjent fra VGTVs «Spårtsklubben», hadde slitt med smerter i kneet lenge og følte at han sinket Almaas på den siste strekningen.

– Laget vårt er best hvis du går videre nå, sa Follestad til Almaas.

Ville ikke legge press

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Follestad, men Almaas forsikrer overfor VG at han ikke visste om kompisens beslutning før de faktisk sto der og var klare til å duellere.

– Jeg hadde ikke snakket med Erik om dette på forhånd, for jeg ville ikke legge press på ham. Men jeg hadde jo sett at han haltet og hadde smerter. Det ante meg at det ville være dumt å gå til finalen med et dårlig kne.

Almaas tenkte likevel at det var et valg Follestad måtte ta alene.

– Jeg hadde en mistanke om at han enten kom til å trekke seg eller tape med vilje. Det ble tisket og hvisket litt i kulissene. Men det var samtidig en overraskelse, i og med at produksjonen faktisk hadde rigget til en konkurranse som ikke ble noe av.

– Du og Follestad utviklet nærmest en slags «bromance» underveis?

– Ja, det gjorde vi. Erik er en mini-Jon. Gi ham 20 år til, så ender han opp verre enn meg når det gjelder å være besserwisser, ler Almaas og legger til:

– Jeg var ikke så skråsikker som Erik da jeg var 30!

– Hva tenker du om at dere var fire menn igjen i semifinalen, og at alle kvinnene hadde røket?

– Det var synd. Vi hadde jo med både Mia (Hundvin (42), tidligere håndballspiller) og Hedvig (Wessel (24), kulekjører) lenge. Man mister noe når det blir en ren mannefinale. Jeg tror kanskje også at produksjonen dro på litt ekstra med utfordringer når vi bare var menn igjen.

Almaas og Follestad hadde med en hårlokk fra sin tidligere lagkamerat Melina Johnsen (24), kjent fra «Ex On The Beach». Meningen var at den skulle bringe lykke videre.

– Jeg er ikke så veldig overtroisk, men liker å holde det jeg lovet da vi kuttet av det håret og la det i lommen min. Melina sa vi måtte ta den med til Nordkapp, forklarer Almaas.

– Du klinte med en ulv, har du fått traumer?

– Tungekysset med ulven gjorde inntrykk. Vi fikk beskjed om at ulvene gjerne ville slikke oss i munnen, så jeg skjønner ikke hvorfor de andre lukket munnen. De var redde eller feige. Jeg bare gjorde som jeg fikk beskjed om. Hvis ulvene blir sure, kan de rive av deg fjeset. Men de er klinisk rene i munnen, og hverken smakte eller luktet noe. Så ingen traumer.

Hvem som stikker av med tittelen Norges tøffeste kjendis, blir kjent søndag.

Publisert: 19.03.20 kl. 21:30

