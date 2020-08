EKSELLENSE: Ambassadør Turid Hofstad (Ingjerd Egeberg) Foto: VIAPLAY/NENT

TV-anmeldelse «Ambassadøren»: Javel, ambassadør

En diplomatisk katastrofe.

Ambassadøren

Norsk situasjonskomedie i 10 deler

MED: Ingjerd Egeberg, Bartek Kaminski, Kamilla Grønli Hartvig, Sarah Francesca Brænne, Mats Eldøen m.fl.

SKAPT AV: Patrick Ehrnst

REGI: Marius Rolfsvåg. Hallvar Witzø

Alle episodene er tilgjengelig på Viaplay fra søndag 30. august

En diplomat er en angivelig en person som tenker seg om to ganger før vedkommende ikke sier noe.

Om det stemmer, har det vært mange diplomater til stede under produksjonen av det Viaplay beskriver som sin første helnorske komiserie. «Ambassadøren» er enda en av disse sitcom-ideene der man tar et yrke de fleste av oss ikke kjenner så godt, og satser på at det finnes noe gøyalt der. Resultatet er dessverre en serie der noen oftere burde sagt «nei».

Ingjerd Egeberg er Turid Hofstad, Norges ambassadør til Mexico. En passe selvopptatt diplomat som ikke synes noe særlig om de små oppgavene, som å lese «Dyrene i Hakkebakkeskogen» for foreldreløse barn. Sammen med sin presse og kommunikasjonsansvarlig, Andreas (Bartek Kaminiski), må hun håndtere frilansjournalister, handelseksportører og Innovasjon Norge-ansatte.

REPRESENTERER: Isabella (Kamilla Grønli Hartvig) og Aksel (Mats Eldøen) som henholdsvis Innovasjon Norge-utsendt og handelsattaché. Foto: VIAPLAY

Hovedlinjen er et pågående rakettsalg til Mexico og hvordan et norsk-initiert tullefredsseminar etter hvert kolliderer moralsk med dette. Samtidig er Hofstads egentlig motiv er å overta ambassaden i Washington. Slik lykkes serien med å presentere Norge som verdensklovner med skiftende motiver – «vi forbereder ikke krig, vi selger selvforsvar». Her er inspirasjonen fra Armando Iannucci og «Veep» på sitt akkurat passe tildekkede.

Egeberg er troverdig og dyktig politikerfjes, som legger over til totning når hun vil oppnå noe. Bartek Kaminiski er nøytralt tilstedeværende, og spiller så keitete nedpå at man nesten ikke merker det. De er hver for seg en fornøyelse.

Dessverre har de ikke så mye å jobbe med.

Samtlige skuespillere gjør imponerende godt arbeid til imponerende dumme replikker: «Dette har jeg gjort siden du kunne rope «ferdig, kom og tørk»», «Herregud, jeg har hatt herpesutbrudd som har vært mindre irriterende enn deg» og « ... jeg har lyst til å veksle med Berit Aunli og vinne OL-gull i Sarajevo 1984».

WALK WITH ME: Turid (Ingjerd Egeberg) og Isabella (Kamilla Grønli Hartvig) viser diplomatisk bruk av gangareal. Foto: VIAPLAY

Nydelig filmet, seriøst og stødig som om det var «The West Wing». Med innklippede oversiktsbilder over Mexico City, for å styrke illusjonen av at man faktisk er i Mellom-Amerika (resten er spilt inn i Ungarn).

Ingen snakker tullespansk. Ingen av karakterene er parodisk idiotiske, selv om en gjennomgående konflikt med en Innovasjon Norge-representant (Kamilla Grønli Hartvig) balanserer innenfor det krampaktige. Dessuten har man holdt seg for god til vitser om både taco, enchiladas, sombrero og tequila.

Men, jo da, de drikker mye «Corona». Og champagne. Det trengs.

Anmelderen har sett ni episoder.

Publisert: 30.08.20 kl. 07:25

