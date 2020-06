GIFTET SEG: Raven-Symonè Christina Pearman. Foto: Jordan Strauss / AP / NTB SCANPIX

Skuespiller Raven-Symonè: – Jeg har giftet meg

Sanger og skuespiller Raven-Symonè har giftet seg med kjæresten Miranda Maday.

Det bekreftet hun torsdag på Instagram.

– Jeg har giftet meg med en kvinne som forstår meg fra irritasjon til glede, fra frokost til nattmat, fra scenen til hjemmet. Jeg elsker deg, fru Pearman-Maday.

Videre takker hun for alle gratulasjonene, og la ut fem bilder fra seremonien.

– Det fyller hjertene våre enormt, skriver hun.

Miranda Maday skrev følgende på Instagram:

– Min kone for alltid.

Maday la også ut bilder av både bryllupskaken og de to fra bryllupet.

Feiringen skal ha vært liten og intim, som følge av coronarestriksjonene.

– Takk til alle som hjalp til og alle som forstår hvorfor dette måtte være lite i tiden vi er inne i, skrev hun i en Snap-story ifølge Huffington Post.

Raven-Symonè Christina Pearman, som er hennes fulle navn, er blant annet kjent fra «The Cosby Show» og Disney-suksessen «That’s So Raven».

I 2013 sto hun frem som lesbisk, da det ble kjent at flere delstater legaliserte homofilt ekteskap.

– Jeg ble glad da jeg hørte i dag at flere stater legaliserte homofilt ekteskap. Jeg har ikke planer om å gifte meg for øyeblikket, men det er flott å vite at jeg nå kan, om jeg skulle ønske det, sa hun da.

