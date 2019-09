KÅRET TIL VERDENS VAKRESTE: I 2016 ble Jennifer Aniston kåret til verdens vakreste kvinne av kjendismagasinet People. Foto: Hahn Lionel/ABACA / NTB SCANPIX

Hevder Jennifer Aniston ble bedt om å gå ned 13 kilo før «Friends»

Før hun fikk rollen som Rachel Green i den populære TV-serien «Friends» skal Jennifer Aniston ha blitt bedt om å gå ned drøyt 13 kilo dersom hun ville lykkes som skuespiller i Hollywood.

Nå nettopp







Det kommer frem i boken «Generation Friends – An inside look at the show that defined a television era» skrevet av Saul Austerlitz.

Forfatteren har intervjuet serieskaperne David Crane og Marta Kauffman, produsent Kevin Bright, direktør James Burrows, flere av de andre produsentene, manusforfatterne og skuespillere i serien i arbeidet med boken.

les også Jo da, Jennifer Aniston drømmer om mer «Friends»

Serien har gått på TV siden 1994, til tross for at siste episode ble sendt for første gang for snart 15 år siden.

EN REKKE PRISER: TV-serien «Friends» har vunnet en rekke priser, blant annet flere Emmy-priser og en Golden Globe. Jennifer Aniston har vunnet 18 priser for TV-serien. Foto: LEE CELANO / AFP / NTB SCANPIX

I boken kommer det frem at Jennifer Aniston skal ha blitt bedt om å gå ned i overkant av 13 kilo om hun ønsket å lykkes i Hollywood, skriver tabloidavisen The Mirror.

– Los Angeles var et tøft sted å være skuespiller. Det var et tøft sted å være kvinne og Jennifer Anistons agent tok motvillig opp temaet med henne, skriver Austerlitz i boken ifølge avisen.

– Hun var ikke tykk – alle kunne se at hun var vakker. Men som TV-serien som veldig mange forbinder henne med senere gjorde et poeng ut av, kamera la på 4,5 kilo.

les også Jennifer Aniston (50) toppløs i magasin-intervju

Ifølge The Mirror uttalte Aniston i 1996 at hun spiste for mange brødskiver med majones.

– Majones på loff – det beste som finnes, skal hun ha sagt i et intervju med Rolling Stone.

– Agenten min sa det til meg rett ut. Det var det beste med ham. Det forferdelige med Hollywood var at jeg ikke fikk jobber for «jeg var for tung», fortsatte hun.

les også Jennifer Aniston: – Disse skuespillerne ønsker ikke et «Friends»-comeback

Også i senere tid har hun sagt at hun kunne tatt sunnere valg da hun var ung.

Ifølge boken skal hun ha endt med å gå ned noen få kilo før hun fikk rollen som Rachel Green i «Friends».

Publisert: 19.09.19 kl. 03:36







Mer om