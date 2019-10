MOR OG DATTER: Trude Vasstrand og Jørgine Massa Vasstrand på pressedagen til «Funkyfam» fredag i forrige uke. Foto: Espen Solli / TV 2

Funkygines mamma om raseriutbruddet: – Vi er langt fra perfekte

Jørgine Massa Vasstrand (30) og mamma Trude Vasstrand (55) inviterer TV-kameraene inn i privatlivet, og spesielt én episode blir i heftigste laget.

Jørgine, eller «Funkygine» som hun kaller seg på sin populære blogg, er svært knyttet til mamma Trude. Men det hender også at de krangler så fillene fyker. Det får TV-seerne bevis for i den nye realityserien «Funkyfam», som hadde premiere på TV 2 Livsstil mandag.

Serien følger spesielt den «Skal vi danse»-aktuelle toppbloggeren, men også Jørgines ektemann, Morten Sundli (29), blir svært eksponert. Det samme gjør Jørgines mamma og Jørgines brødre – Silas (22), Emil (22) og Noah (17).

Det var i mandagens teaser for de kommende episodene at det virkelig smalt.

– Jeg gidder ikke! Helt seriøst, jeg gidder ikke. Denne jævla funkyfamilien er ikke det den gir uttrykk for, tordner Trude i et harmdirrende utbrudd – og med rettet pekefinger mot både Jørgine og filmfolkene.

KRANGEL: Her, under filming hjemme i Ålesund, tenner Trude på alle plugger mot Jørgine. Foto: SKJERMDUMP/TV 2

Trude letter på sløret om hva som skjedde når VG treffer henne og resten av familien på pressetreff i forkant av premieren.

– Det var en krangel mellom Jørgine og meg. Vi såret hverandre. Men da vi sa ja til å stille opp i denne serien, sa vi samtidig ja til å vise oss sårbare. Og det at vi viser nettopp dette innslaget, gjør at vi kanskje er det vi gir uttrykk likevel, sier 55-åringen.

Trude forteller at filmfolkene ble usikre på om de skulle fortsette å filme.

– Jeg så at de var i tvil. Hadde jeg sagt at jeg ikke ville at dette skulle vises på TV, så hadde de ikke gjort det. Alle i produksjonen har vært proffe og taktfulle. Grunnen til at vi stiller opp, er at vi ikke har noe å skjule. Vi har ingen fin fasade å bevare eller forsvare.

Selv om familien fremstår spleiset på TV, så har de sine utfordringer.

– To skilsmisser og to ulike fedre. Det kan ikke gå helt på skinner. Vi er langt fra perfekte, sier Trude, som har fire barn med to eksmenn.

SINT: Filmfolkene skal ha vært tvilende til om de kunne filme det plutselige utbruddet. Foto: SKJERMDUMP/TV 2

Trude forklarer at bakgrunnen for raseriutbruddet var at hun og datteren hadde hatt en uoverensstemmelse.

– Jørgine (som bor på Jessheim, red.anm.) kom til Ålesund. Og Jørgine blir alltid veldig sint hvis jeg gir henne dårlig samvittighet. Her var det noe jeg mente hun ikke hadde gjort.

Kun et lite glimt av den intense krangelen ble vist etter mandagens premiere. Først om seks uker får seerne være vitne til hvordan hele dramaet utspiller seg.

Jørgine bekrefter overfor VG at det var hun som hisset på seg moren.

– Mamma og jeg er så tett på hverandre. Hver gang en av oss føler på noe, så må det luftes. Denne gangen smalt det skikkelig. Og ja, når hun spiller på min samvittighet, så klikker jeg også, sier den prisbelønte treningsbloggeren.

– Mamma er helten

Noah var også vitne til hendelsen. Han er fortrolig med at det vises.

– Vi krangler og vi griner. Det gir et personlig innblikk. Mamma er virkelig tøff. Vi andre tilhører en generasjon som er vant med å utlevere seg i sosiale medier, men her har hun også eksponert seg 100 prosent. Alle er enige om at mamma er helten bak «funkyfam». Ja, utenom Jørgine, da, sier han.

For mamma Trude har mammarollen til tider vært i tøffeste laget. Jørgine har aldri lagt skjul på at hun var en krevende ungdom.

– Det var ikke lett, nei. Jeg husker jeg dro på politistasjonen for å høre hvilken aldersgrense som gjaldt for å drikke alkohol og komme inn på disko. Det var en shaky ungdomstid. I dag er jeg glad for at Jørgine har lyktes i alle målene hun har satt seg, mimrer Trude.

Noah skyter inn:

– Selv om Jørgine var en pøbel, har hun alltid vært sta og målbevisst.

TV-AKTUELLE: Foran f.v.: Emil, Jørgine, Morten og Trude. Bak (f.v.): Noah og Silas. Foto: Espen Solli / TV 2

Også Noah krevde mye oppfølging da han var barn. Det snakker både han og mamma åpnet om. Selv mener han oppførselen skyldtes stress på grunn av mye flytting. Trude forteller at hun i en periode deltok på foreldrekurs i regi av det offentlige.

– Jeg mener det må være greit for foreldre å be om råd og hjelp, sier 55-åringen.

Tvillingene Silas og Emil var ikke til stede da Trude tenkte på alle plugger under TV-innspillingen. Men de er ikke overrasket.

– Det er mye krutt i vår familie, så vi har sett sånne utbrudd før, sier 22-åringene til VG.

Trude, som er lærer, gikk mange runder med seg selv før hun sa ja til å være med i datterens realityserie.

– Blant annet snakket jeg med sjefen min. Og internt i familien har vi snakket mye om hvordan vi skal stå i dette sammen, ikke minst hvis serien ikke slår an. Tenk hvis vi utleverer oss, og så blir det en flopp? Uansett – vi har stått i noen stormer før opp gjennom årene. Selv om det høres ut som en klisjé, så har vi hverandre. Ingen skal stå i dette alene.

«Funkyfam» får lunken mottagelse av VGs anmelder, som gir terningkast 2.

