TV-KLAR: Sophie Elise Isachsen, her på et seminar på Nasjonalbiblioteket i september. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Sophie Elise: – Hvorfor er det spennende om jeg har større rumpe?

Sophie Elise Isachsen (24) gikk mange runder med seg selv før hun tok med seg TV-teamet inn på operasjonssalen.

Toppbloggeren innviet for lenge siden følgerne sine i at hun ville fjerne rumpeimplantatene hun fikk satt inn for en tid siden.

Det var likevel ingen selvfølge at det ferskeste av mange plastiske inngrep skulle vises på TV, ifølge bloggeren selv. Sesong tre av «Sophie Elises Verden» har premiere 6. januar på TV 2 Sumo.

For 24-åringen var det viktig å gjøre innslaget så informerende, nøytralt og ikke-triggende som mulig.

– Vi har ikke romantisert det, men vist det slik det faktisk var. Det er jævlig ubehagelig å slippe folk så tett på og man føler seg som en forbanna idiot, men jeg tenkte at nå filmer vi denne perioden, sier Sophie Elise, som tror det ville vært etterspurt ellers.

– Før jeg blir tatt på noe her – jeg fjernet implantatene og byttet dem i noen mindre, som faktisk er ment for rumpe. Bare sånn at alt er formulert riktig, presiserer Sophie Elise, som fikk vite at de hun hadde hatt i baken egentlig var ment for bryster.

– Du har fjernet implantater før, i brystene, for så å sette inn nye igjen senere. Hvor sikkert er det at du ikke kommer til å operere baken større igjen senere?

– Den velger jeg å ikke svare på. Jeg er derimot sikker på at jeg ikke kommer til å gjøre noe med rumpa igjen. Med puppeimplantatene var jeg hele tiden åpen på at jeg fjernet som en midlertidig greie. Hvor sikker er du på at du aldri kommer til å ta Botox, fillers, løfte puppene, gå på diett, farge håret i en crazy farge, ta tatoveringer? Man vet jo aldri.

I nye videoklipp på Instastory fremstår Sophie Elises hofteparti som betydelig bredere enn før. Når VG spør 24-åringen om hun har operert hoftene større, svarer hun:

– Det velger jeg ikke å svare på.

Det tok tid før Sophie Elise innrømmet å ha operert baken større. Hun benektet det lenge. VGs spørsmål om hvor ærlig hun vil være om en eventuell ny hofteoperasjon, ønsker hun ikke å svare på.

Spørsmålet om hun har forståelse for kritikken som går ut på at hun gir følgerne sine dårlige signaler, blir også stående ubesvart. Om Sophie Elise ser for seg at hun en dag er helt ferdig med plastiske inngrep, får man heller ikke vite.

– Jeg kommenterer ikke det, heller, svarer hun.

«Plastic surgery girl»

Influenseren synes det er kjipt når det stormer rundt henne.

– Det er umulig å få en «break» fra det. Man føler seg så naken og eksponert, og man blir stresset, selvfølgelig. Ofte tar jeg det mer personlig enn jeg kanskje hadde tenkt. Og så suger det jo å være «plastic surgery girl», når det er mye mer ved meg enn det.

Bloggeren mener selv at folk og pressen gjør et større nummer av alle inngrepene enn hun selv gjør.

– Blir man ikke lei? Hvorfor er det spennende om jeg har større rumpe, mindre rumpe? Hva har det å si? Hvorfor er det greit å trene ni ganger i uken som en manisk person, men ikke OK å fikse noe man har vært misfornøyd med, som man betaler for selv? Hvorfor tror folk jeg mener man blir lykkelig av å operere, når jeg aldri har sagt det? Det er en svært liten brøkdel av den jeg er, av livet mitt, og av tankene mine.

Sophie Elise har selv finansiert rumpeoperasjonen.

– Selvsagt. Jeg ville aldri gjort noe sånt sponset. Jeg har betalt full pris, og det ble gjort lenge før vi snakket om at TV 2 skulle være med og filme.

– Hvor går grensen for hva du vil innvie omverdenen i?

– Det finner jeg litt ut av underveis. Jeg har holdt på med dette i ti år, men er ikke helt sikker ennå. Men – kjæresten min holder jeg ganske privat, og det er fint å ha det rommet hjemme som er vårt, sier Sophie Elise om samboeren Kasper Kristoffersen.

Oppsikt i utlandet

Etter at Sophie Elise fikk oppmerksomhet av utenlandske storaviser da hun blogget om fjerningen av rumpeimplantatene, har hun begynt å skrive på engelsk på Instagram.

– Med de utenlandske følgerne har jeg litt mer blanke ark. Mange av dem er ganske mye hyggeligere og flinkere til å heie og jevnt over engasjere seg i små oppturer man har i livet. Dette er så teit å si, men det er jo sant – nordmenn er veldig dårlige på å gi hverandre skryt når man gjør bra ting, med mindre man er idrettsutøver med topplasseringer.

Hun er imidlertid nøye med å skryte av sine norske følgere også.

– Jeg setter sånn pris på dem og leser alle meldinger, sier Sophie Elise, som hver dag setter av to timer til å gå gjennom og besvare meldinger.

Nå ser bloggkjendisen frem til julefeiring i nord.

– Jeg gleder meg veldig! Søsteren min bor på andre siden av jordkloden nå, så jeg er det eneste barnet hjemme med mamma og pappa.

