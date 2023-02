BAR: Per Sandberg og Bahareh Letnes åpnet Grand Bar i Halden i 2020. Her fra mai 2020.

Per Sandberg og Bahareh Letnes får TV-serie

Per Sandberg (63) og Bahareh Letnes (32) åpner hotell i ny TV 2-serie.

– Her kommer det mye rart, altså. Vi har begge bydd på oss selv. Vi var amatører da vi startet, så folk får dømme etter hvert. Jeg har mest lyst til å reise bort når serien skal gå på TV, sier Sandberg i en pressemelding fra TV 2.

Den tidligere Frp-politikeren og hans samboer Bahareh Letnes bor nå i Halden. Nå har de gått i gang med et prosjekt, ifølge pressemeldingen:

«De har tatt over Grand Hotel midt i sentrum av byen, og sammen står de ansvarlige for drift av både hotell og bar. I dokuserien «Per & Baharehs Grand Hotel», som har premiere 6. mars, følger vi de ferske hotelleierne i Haldens egen versjon av «Hotell i særklasse»».

GRAND HOTEL: Per Sandberg og Bahareh Letnes foran hotellet de åpner i Halden.

Paret tok over hotellet før pandemien, og skulle ha åpnet i mars 2020. Men det gikk ikke helt etter planen. TV 2-kameraene begynte å følge dem før sommeren 2022 – da hadde baren kommet i gang og åpningen av sommerhotellet sto for tur, skriver TV 2.

– Det har vært bekymringsfullt lite utfordringer med TV-teamene som har fulgt oss, alle har vært meget forståelsesfulle og tatt de hensyn som har vært nødvendige. Bekymringsfullt fordi vi ganske ofte glemmer at kamera og mikrofoner er der. Det er vel kanskje det som gjør det til en «reality». Her blir ingenting sensurert, på godt og vondt, sier Letnes i pressemeldingen.

Per forteller at han er stolt over hotellprosjektet.

– Vi har holdt på i tre sesonger, og 2022 var det første året vi holdt på sammenhengende gjennom et helt år. Egentlig så er det utrolig at vi begge står på beina, for dette har kostet på alle mulige måter. Vi har vel jobbet nærmest døgnet rundt i tre sesonger, men vi er flinke til å både «kicke» hverandre og å ha det litt morsomt også, og det tror jeg vil kommer godt fram i TV-serien, sier Sandberg.

– Seerne vil nok reagere med alle sanser. Her er det drama på inn- og utpust, ikke annet å forvente av to amatører fra Skogn, sier Letnes, og fortsetter:

– Her vil seerne få fasiten på hva man ikke skal gjøre, men forhåpentligvis også noen gode tips. Tipper det blir mye latter og hoderisting. Fy flate, som jeg gruer meg, men gjort er gjort og spist er spist.

Sandberg tror seerne vil kjenne på et bredt spekter av følelser når de ser serien.

– Det vil garantert bli latter foran skjermene, og de vil nok i tillegg både ta til tårene og bli fly forbannet. De vil kjenne på sympati og empati. Jeg tenker vi vil trykke på alle nervene som finnes, mener han, og legger til:

– Man vil få se to personer som absolutt ikke er høye på seg selv. Innimellom vil man se ting som gjør dagen morsommere for alle. Andre ganger er det mer alvor. Og så vil man nok kunne få seg noen leksjoner i hvordan man løser konflikter, og hvordan man ikke løser konflikter, sier Per Sandberg.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen sier i pressemeldingen:

– Først og fremst er vi veldig takknemlige for at Per og Bahareh har latt TV-kameraene følge dem både foran og bak bardisk og hotellresepsjon. Begge to byr virkelig på seg selv – ofte helt uten filter. Sånt blir det gode og ærlige TV-programmer av. Her mener vi at seerne kan vente seg en aldri så liten perle av en TV-serie, sier Haldorsen.