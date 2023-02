HALVTIDSPAPPA BLIR HELTIDSPAPPA: Jesse Eisenberg omgitt av Meara Mahoney Gross (til venstre) og Maxim Swinton (til høyre) i «Fleishman Is In Trouble».

TV-anmeldelse «Fleishman Is In Trouble»: Også luksusproblemer er problemer

Du trenger ikke ha bopel på Manhattan for å få noe ut av denne. Men det skader nok ikke.

«Fleishman Is In Trouble»

Amerikansk TV-drama i åtte deler

Premiere på Disney+ mandag 20. februar

Serieskaper: Tiffany Brodesser-Akner

Manus: Tiffany Brodesser-Akner, Michael Goldbach

Regi: Shari Springer Berman, Jonathan Dayton, Alice Wu, Robert Pulcini, Valerie Faris

Med: Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Meara Mahoney Gross, Adam Brody, Maxim Swinton

Nå som han er skilt og singel, og har barnefri 50 prosent av tiden, er Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) klar for ligging. Med kvinner av alle typer. Han laster ned en app til smarttelefonen, og blir overveldet av mulighetene som slår mot ham. Sånn var det ikke da han var ung, nei! Det er en ny verden der ute, og Toby er klar. Tror han.

Så skal det vise seg relativt raskt at Fleishman nok er en kjærestetype mer enn en rundbrenner. At han savner det å være gift, de trygge rammene, mer enn han så for seg at han skulle. Det industrielle one night stand-livet ligger ikke egentlig for ham, enda så fristende det ser ut på skjermen.

AMBISIØS EKS: Claire Danes som Rachel i «Fleishman Is In Trouble».

Det dukker opp et stort praktisk problem også: Ekskona Rachel (Claire Danes) er som sunket i jorden. Tar ikke telefonen. Borte vekk. Toby må ta seg av barna på fulltid til hun eventuelt dukker opp igjen: Datteren Hannah (Meara Mahoney Gross), som er i den andre trassalderen, og den yngre sønnen Solly (Maxim Swinton), som er snill og litt fjern.

Rachel ble sittende med den store, flotte leiligheten etter skilsmisseoppgjøret. Men Toby har ingen grunn til å klage. Han har klart seg godt i livet, og er fullt klar over det selv. Han er lege, og opptatt av at det er «godt nok». Føler seg hevet over alle streberne som omgir ham på Upper East Sid på Manhattan – advokatene, rikmannssønnene og de hjemmeværende konene deres.

LEGEN STÅR VAKT: Jesse Eisenberg i «Fleishman Is In Trouble».

Selv er han mer av en idealist, må vite. Vil at barna skal gå på offentlige skoler, og ta bussen frem og tilbake. Rachel, synes Toby, var sykelig opptatt av karrierejag, penger, status. Mer, mer, alltid mer. Hun kom fra langt mer beskjedne kår enn ham, og ble en suksessfull agent i underholdningsbransjen. «Fleishman In Trouble» tegner innledningsvis et svært lite flatterende bilde av Rachel. Det blir justert etter hvert.

Det er Tobys venn fra studiedagene, Libby (Lizzy Caplan), som har fortellerstemmen i serien, og sørger for at vi til å begynne med ser alt fra hans perspektiv. Toby, Lizzy og Seth (Adam Brody) hang sammen da de var unge og lovende. Nå, tidlig i middelalderen, har Libby mer eller mindre gitt opp jobben som magasin-journalist. Seth tviholder på «karrieren» som evig ungkar.

MELANKOLSK OG MIDT I LIVET: Lizzy Caplan i «Fleishman Is In Trouble».

Toby var alltid mest på skinner av de tre. Men nå er han skilt, etter 15 år som gift, og på gyngende grunn. Det er midtlivskriser og skilsmissebølger på alle bauger og kanter. Alle skulle gjerne vært unge igjen. Å bli voksen er vanskelig og kjedelig. Snart er du ikke bare voksen, men gammel.

Med «Fleishman Is In Trouble» – romanen (2019) og TV-serien – har Tiffany Brodesser-Akner (selv journalist, og en fornyer av det døende formatet «portrettintervjuet») posisjonert seg som sin generasjon – nittitallslistenes – kvinnelige svar på Woody Allen.

PLAYBOY-PRINS: Adam Brody i «Fleishman Is In Trouble».

Hun skriver om de navlebeskuende nevrosene og selvforskyldte problemene til mennesker de fleste vil oppfatte som absurd vellykkede. Folk som lever spennende liv på «gode adresser», og burde ha absolutt alle forutsetninger for å være lykkelige.

Det sier seg selv at sånne folk er smått irriterende for oss som ikke tjener 300.000 dollar i året og har feriebolig i The Hamptons. Og det er riktig at karakterene i «Fleishman Is In Trouble» ikke påkaller den helt store medfølelsen. (Libby, garantert basert på forfatteren selv, kommer nærmest). Sagt på annen måte: Disse folkene er ikke kjempesympatiske, sånn i seg selv.

I så måte er det en bragd at serien er så severdig som den er. Hemmeligheten ligger i den velskrevne dialogen, noen friske visuelle grep og ikke minst: Hvordan historien er disponert.

I BEDRE DAGER: Claire Danes og Jesse Eisenberg er fortsatt ungdommelige nok til å spille seg selv for 20 år siden i «Fleishman Is In Trouble».

Karakterene avdekker nye lag gjennom alle de åtte episodene. Akkurat idet vi tror vi kjenner dem, får vi vite noe som gjør at vi må begynne forfra. Her har den drevne featurejournalisten Brodesser-Akner gjort en fortreffelig jobb. (Bedre enn med den tamme slutten, som mest er en bønn om en sesong to).

Så er det jo dessuten sånn, tross alt, at på enkelte områder (lykken), om ikke andre (strømregningen), så er fine folks problemer til forveksling like våre egne. Og alle vi som ser «Fleishman In Trouble» er på et eller annet nivå privilegerte.

Det er ikke sikkert at du kommer til å like menneskene i serien. Men om du befinner deg i demografien den henvender seg til – 35 til 55 – kommer du nok til å kjenne deg igjen i dem.