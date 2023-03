REKKE OG RAD: Siste bilde av alle før én av dem må ta av nummeret sitt og reise.

Ble lovet perm i «Kompani Lauritzen»: Måtte likevel forlate innspillingen

En av de 14 rekruttene måtte forlate TV-innspillingen før dimmekamp. – Var ikke meningen at det skulle bli sånn.

Spoiler-advarsel: Ikke les videre hvis du ikke vil vite hvem det gjelder.

Opprinnelig var planen at de fire første rekruttene skulle forlate «Kompani Lauritzen» førstkommende lørdag. Nå er det klart at én forsvinner fra Setnesmoen leir allerede i onsdagens episode.

Saken er nemlig den at Vendela Kirsebom (56) på forhånd hadde avtalt med produksjonen at hun skulle få pause for å være med på vitnemålsutdeling til en av sine to døtre.

Men så skjedde det forandringer.

TÅRER: Vendela Kirsebom tar rørt imot gode ord fra oberst Dag Otto Lauritzen.

En svært skuffet, men bestemt Kirsebom ber om å få en prat med kaptein John Hammersmark (49). Hun forklarer situasjonen for ham.

– Det er en av de største dagene i hennes liv, og det er i London, og jeg har lovet at jeg skulle være på den graduationen for veldig lenge siden, forklarer Kirsebom.

Kirsebom presiserer at hun har «grublet veldig hardt»..

– Men for min del så er jo hun det viktigste i livet mitt, forklarer hun om datteren.

– Jeg vil jo absolutt ikke gi meg. Jeg hadde jo håpet å få navnet mitt her, sier en rørt rekrutt 88 og peker på høyre siden av brystet på jakken.

OVER: Vendela Kirsebom må ta avskjed med de andre.

Gråtkvalt sier Kirsebom at det er veldig tøft å måtte reise.

Kapteinen sier han forstår det, men forklarer at han ikke kan la henne dra for så å returnere senere.

TV 2 beklager

Kirsebom betror til kamera at hun der og da føler seg ganske tom.

– Det var ikke meningen at det skulle bli sånn, sier 56-åringen.

TV 2 forklarer i en e-post til VG at Kirsebom hadde et ønske om å delta på sin datters vitnemålsutdeling, men at det i utgangspunktet ikke er mulig å få perm eller være borte fra opptak av «Kompani Lauritzen».

– Men ettersom vitnemålsutdelingen sammenfalt med en promodag mellom rekrutt- og aspirantperioden, hadde Vendela fått lov til å være borte akkurat denne dagen, så lenge hun var klar til revelje dagen etter, sier pressesjef Jan-Petter Dahl.

– Dessverre skjedde det endringer i produksjonsplanen underveis i innspillingen, og det ble ikke lenger mulig å gi Vendela perm den aktuelle dagen, legger han til.

TV 2 bekrefter at Kirsebom selv hadde sterkt ønske om å fortsette innspillingen.

– Vi beklager at det ikke lenger var mulig for henne å dra på vitnemålstudelingen og komme tilbake til Setnesmoen slik hun var blitt lovet, sier Dahl.

REKRUTT 88: Vendela Kirsebom er blitt godt vant med gjørme.

Følelsene tar overhånd når Kirsebom går ut til de andre – uten nummeret på brystet.

Med tårene rennende forklarer hun at hun hadde «elsket og ønsket» å få være med videre.

Kirsebom har testet egne grenser og vist seg sårbar under innspillingen. Mer enn én gang har hun tatt til tårene. Det var en svært rørt supermodell som tidlig i serien forklarte kaptein og fenrik at hun med serien håpet å lære å stole litt mer på seg selv og sine evner.

– Og vokse og finne den styrken som er inni meg, som jeg vet finnes der, men som jeg iblant tviler på, sa hun gråtende.

IVRIG: Vendela Kirsebom har gitt jernet hele veien.

Når rekrutteventyret er over, konkluderer Kirsebom med at hun har «gått så langt inn i seg selv».

– Og ned i meg selv for å klare å gjøre de tingene jeg har gjort. Det er helt utrolig å ha vært med på den reisen, selv om den ble litt kortere enn jeg hadde håpet på, sier hun på TV.

Hun får mye skryt av oberst Dag Otto Lauritzen (66).

– Det er med tungt hjerte jeg må tre deg av, sier han.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Kirsebom i forbindelse med exiten.

Kirsebom forklarte i et stort intervju med VG Helg i forrige uke at det tok to uker fra hun var hjemme igjen til hun fikk kreftene tilbake.

– Gul, lilla, blågrønn, blått, blått. Jeg så ikke ut, jeg var lilla helt til lysken og måtte spørre ett av befalene: «Er dette egentlig normalt?», sier hun i intervjuet.

Der innrømmet hun også at hun har hatt en dragning mot Forsvaret så lenge hun kan huske, mye på grunn av 1980-filmen «Menig Benjamin».

I stedet ble 13 år gamle Kirsebom samme år oppdaget som modell av den nå avdøde amerikanske modellagenten Eileen Ford. Resten er historie.

KARRIERE: Vendela Kirsebom har siden prydet mange av de gjeveste moteforsidene verden over.

Siden Kirsebom nå har forlatt leiren, mer eller mindre ufrivillig, er det kun tre rekrutter som ryker på lørdag, og ikke fire.

Kirsebom har vært å se i flere realityserier de siste årene. Da hun deltok i den aller første sesongen av «Farmen kjendis» i 2017, møtte hun Petter Pilgaard (43), som hun senere ble kjæreste med – og i fjor giftet seg med.

Mye har altså skjedd siden Kirsebom fylte 50 for seks år siden og uttalte til VG at hun «håpet å tørre å date igjen».

FARVEL: Vendela Kirsebom blir kjørt bort fra leiren.