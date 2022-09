DET VIL HELST GÅ DÅRLIG: Morten Svartveit, Nader Khademi, Sjur Vatne Brean, Mikkel Niva og Ola G. Furuseth (fra venstre) i «Gutta på skauen» på NRK.

TV-anmeldelse «Gutta på skauen»: Se alltid lyst på krigen

Når motstandsbevegelse blir motstands-fornedrelse.

«Gutta på skauen»

Norsk dramakomedie i 10 deler

Premiere på NRK 1. september

Serieskapere og manusforfattere: Erlend Loe, Bjørn Olaf Johannessen og Per Schreiner

Regi: Liv Karin Dahlstrøm, Ida Sagmo Tvedte og Rune Denstad Langlo

Med: Ola G. Furuseth, Sjur Vatne Brean, Nader Khademi, Morten Svartveit, Mikkel Niva, Silje Storstein, Sara Khorami, Achim Schelhas, Petronella Barker

«Gutta» som drar til skogs for å bedrive sabotasje mot den tyske okkupasjonsmakten i «Gutta på skauen», slår en som en som en moderne og myk, smått «metroseksuell» gjeng girlymen.

Lederen Thorvald (Ola G. Furuseth) har vært i samlivsterapi i byen. Sverre (Nader Khademi) er snurt fordi han ikke var førstevalg. Leif (Morten Svartveit) har lett for å spise seg «stinn». Kåre (Mikkel Niva) har aldri holdt i et våpen før, og burde sannelig ikke gjøre det nå heller.

MYK MOTSTAND: Ola G. Furuseth og Silje Storstein i «Gutta på skauen».

Problemet med Alf (Sjur Vatne Brean), er et annet. Han har bakgrunn fra Hirden. Alf liker ikke å avvise en idé før han har fått undersøkt den skikkelig. Og synes at Hitler «får til mye».

De fem minner oss om nåtids-nordmenn som på et punkt i livet føler at det er maktpåliggende å tilegne seg en hobby. Ofte av pur kjedsomhet, og helst et tidsfordriv som innebærer innkjøp av mye artig utstyr. De er primært opptatt av motstands-livsstilen.

De er tynnhudede og nærtagne («det sier du bare for å være grei!»), og fint lite forberedte på farene som sabotasjelivet bringer med seg. Ja, hver gang «London» gir dem et oppdrag, legger de sporenstreks hodene sine i bløt for å klekke ut en unnskyldning for å ikke utføre det.

KAN VI IKKE BARE HYGGE OSS LITT DA?: Ola G. Furuseth og Nader Khademi i «Gutta på skauen».

Sprenge broer? Det er farlig. Skyte tyskere i nakken? Veldig ubehagelig. Kortspill og småbakst er mye triveligere. Selv eurytmi og Steinerskole-pedagogikk er å foretrekke fremfor å sette liv og helse i fare.

Frem til omtrent halvgått løp blir vi forledet til å tro at «Gutta på skauen», skapt og forfattet av teamet som sto bak kultklassikeren «Kampen for tilværelsen» i 2014-2015, vil bestå av ti variasjoner over den samme vitsen. Nemlig hvor grunnleggende udugelige og feige disse norske motstands-«heltene» viser seg å være.

Den vitsen er sannelig gøyal nok. Men i episode fem tar serien oss på senga, og begynner å pirke borti det som gjør vondt. «London» gir «Thorvald-gruppen» en oppgave: Frakte noen jøder over svenskegrensen. «Er’e motstand det ‘a?», undrer den himmelfalne lederen. «Nei, men de betaler godt!», svarer «London» blidt.

VÅRE BESTE MENN?: Ola G. Furuseth, Morten Svartveit, Sjur Vatne Brean, Mikkel Niva og Thorbjørn Harr i «Gutta på skauen».

Samtidig kommer kvinnene for alvor på banen, i form av Thorvalds hustru Erna (Silje Storstein) og venninnen Maren (Sara Khorami). De upper gamet umiddelbart, og sørger for at den sjette episoden er den beste halvtimen norsk TV undertegnede har sett i år. Her bryner «Kvinnene i byen» seg på temaer som er ytterst dagsaktuelle. Stikkord: karikaturer og krenk.

Det sier seg selv at jeg gjerne skulle hatt mer av de to kvinnsa. Men Mattis Herman Nyquist, som en utmattende munnrapp Max Manus, er ingen dårlig erstatning.

«HAN ER FLINK, HAN HITLER. FÅR TIL MYE»: Sjur Vatne Brean i «Gutta på skauen».

«Gutta på skauen» er et velskrevet, smart og underholdende korrektiv til den pompøse «nasjonale fortellingen» om krigen vi er så glade i å formidle i filmer og TV-serier i Norge. Den har språkglede (tommelomsk!), passende parodisk musikk (trommelom!), flotte bilder og – ikke minst – eminent, inspirert ensemblespill.

Om «korrigeringen» er aldri så mild og lun, er det uansett grunn til å spørre seg om hvorvidt «Gutta på skauen» kunne vært vist, og det på selveste statskanalen, mens de virkelige motstandsheltene fremdeles var blant oss.

Kanskje. Men det ville nok blitt en viss baluba.

Anmelderen har sett hele serien