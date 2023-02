FØLELSESLADET DAG: Else Kåss Furuseth i sminkerommet rett før tirsdagens innspilling.

Slutt for «Kåss til kvelds»: − Trist

For halvannen uke siden fikk Else Kåss Furuseth (42) og makker Markus Neby (31) beskjeden: Etter tre år i beste sendetid, setter NRK punktum for «Kåss til kvelds».

VG er til stede når NRK spiller inn den aller siste episoden tirsdag.

– Velkommen til vår begravelse. Jeg håper det kommer like mange i min ordentlige begravelse, sa Neby da han hilste på publikum før sending.

Det har vært en følelsesladet dag for hele teamet som er involvert i produksjonen av programmet.

– Ja, det er trist. NRK har bestemt seg for å legge ned programmet, men vi skal ikke gå ut med bitterhet. Vi skal gå ut med varme og kjærlighet, og derfor vil jeg også at de fine folkene i ledelsen skal få lov til å si noen kloke ord om hvorfor de legger oss ned. Jeg har for øvrig veldig respekt for deres avgjørelse. Vær så god, slik innledet Furuseth sendingen.

Like etterpå ble det spilt av en sketsj der en NRK-sjef blir fremstilt som en sigarrøykende rumpe – se video:

Skylder på statsbudsjettet

I november 2022 ble det kjent at NRK måtte kutte fem prosent av budsjettet, og statskanalen varslet da nedbemanning. NRK åpnet også for sluttpakke for alle ansatte – kort tid etter annonserte NRK at de ville kutte tre episoder av vårsesongen til «Kåss til kvelds».

– Det er rett og slett statsbudsjettet som ble lagt fram i fjor høst som har gjort at NRK må gjøre tøffe prioriteringer på mange områder. Helgetilbudet er ikke skjermet for det. Det er ikke tvil om at «Kåss til kvelds» har levert så det synger etter, sier redaksjonssjef Vivi Stenberg til VG.

Likevel kutter altså NRK nå programmet totalt. Selv om det i snitt har trukket 537.000 seere hver uke denne sesongen – 447.000 av dem på lineær TV.

Internt i NRK: – Dårlig avgjørelse

Flere i NRK har kommentert nyheten i statskanalens interne kanaler allerede før det ble kjent offentlig. VG har sett noen av kommentarene:

«Markus Neby, hva er grunnen til at dette gode programmet skal av plakaten? Og har redaksjonen fått beskjed om at dette skal vere hemmeleg? Vi er garantert mange som har lyst til å rope ut vår støtte!» skriver en.

En annen skriver:

«Argh, for en utrolig dårlig avgjørelse av NRK.»

Under innspillingen til lørdagens episode falt Vidar Magnussen og tok fyr – se video:

En annen går hardt ut mot ledelsen:

«Er det bare meg, eller har NRK et lederproblem? Etter snart 30 år i verdens beste arbeidsplass, syns jeg det begynner å røyne på både i strategi og i ressursledelse og HR. Men som sagt. Det kan være min misforståtte subjektive oppfattelse».

– Jeg vil ikke kalle det for bråk. Vi har et intranett slik som andre store organisasjoner. Der har det vært diskusjoner. Jeg er glad for at det er engasjement rundt programmet og innholdet vi lager. Det synes jeg er helt på sin plass, sier redaksjonssjef Vivi Stenberg til VG.

Hun forteller at Else Kåss Furuseth og Markus Neby fikk beskjed for halvannen uke siden om at programmet legges ned. Det er ikke klart hva NRK skal satse på i stedet.

– Ikke bitre

Den aller første episoden av «Kåss til kvelds» gikk på lufta i februar 2020, noen få måneder etter at Furuseth hadde kunngjort overgang fra Discovery til NRK. Det hadde da gått tre år siden TV-kjendisen forlot TV 2 til fordel for Discovery.

– Vi er ikke bitre! Og i kveld er det bare å juble, folkens, for dette blir siste kvelden sammen. Jeg skal være helt ærlig og snakke fra hjertet: Markus og jeg skulle gjerne fortsatt å lage dette programmet. Det har vært et stort privilegium å lage fest hver lørdag fra denne sofaen, med så mange flotte, rause folk, sa Kåss under innspillingen.

– Krise

Det var et smørgåsbord med kjendiser som deltok i den aller siste innspillingen. Flere ga uttrykk for at de var overrasket over NRKs beslutning om å legge ned «Kåss til kvelds».

– I lys av alle de avgjørelsene NRK har tatt i det siste, synes jeg kanskje dette er den aller, aller dårligste. Jeg synes det er reell krise, sier skuespiller John Brungodt til VG.

– Hvilke andre avgjørelser er det du sikter til da?

– Nehehei, jeg vet ikke. NRK har ligget i en slags skuddlinje om dagen på grunn av mange ting. Men jeg må si at akkurat dette kom som et sjokk.

Han stusser også over NRK-ledelsens begrunnelse.

– Nei, det kjøper jeg ikke. Jeg har vært med mange ganger og jobbet gratis, så dyrt kan det ikke være. Jeg synes det burde være mulig å dra en kronerulling for å få «Kåss til kvelds» tilbake, sier Brungodt.

UT MOT NRK: Skuespiller John Brungodt slakter NRK-ledelsens avgjørelse om å ta «Kåss til kvelds» av lufta.

– Verdens tristeste ting

Skuespiller Vidar Magnussen pådro seg en brannskade i en «selvforskyldt» pyroulykke under prøvene, og stilte med plaster i pannen under sending. Han bruker ett ord for å beskrive NRK-ledelsens avgjørelse.

– Dårlig, sier han til VG.

– Jeg synes dette er verdens tristeste ting. Det er mitt favorittprogram i Norge. Jeg synes det er utrolig synd, tilføyer Magnussen.

– Jeg er inhabil siden jeg kjenner begge to, og synes de er morsomme mennesker. Og så har jeg et oppdragsforhold med kanalen, men personlig synes jeg det er kjempesynd. Jeg synes dette er Norges beste talkshow. Alltid gøyalt og alltid uforutsigbart, sier radioprofil Ronny Brede Aase til VG.

FIKK BRANNSKADE: Vidar Magnussen pådro seg skade under prøven. Han forteller at brannskaden i pannen er selvforskyldt.

Skuespiller og gjest Linn Skåber droppet en planlagt en reise til hytta for å delta i det siste programmet.

– Jeg synes det er viktig med programmer som samler folk. Jeg ser ofte på TV som et leirbål. Da skal man gjenkjenne hvem som er der. Man trenger tradisjoner på TV, slik at vi føler at vi er del av et folk. Det har Else og Markus vært med på å lage.

Underholdningsprofil Mikkel Niva forteller at han ble overrasket over NRK-ledelsens beslutning.

– Jeg kommer til å savne programmet. Det fyller et tomrom, sier han.

Vant Gullrute

Furuseth vant i 2021 Gullruten for beste underholdningsprogramleder nettopp for «Kåss til kvelds». Sammen med Neby er hun nominert til publikumsprisen under «Humorprisen» tre år på rad.

Neby er ellers godt kjent fra P3 Morgen.

RADARPAR: Markus Neby og Else Kåss Furuseth under et møte med VG rett før premieren for tre år siden. STARTEN: Else Kåss Furuseth og Markus Neby (foran) i «Kåss til kvelds», her med gjestene Isah, Linn Skåber og Bjørn Eidsvåg i premiereåret 2020.

Både Else Kåss Furuseth og Markus Neby blir å se videre på skjermen i NRK i andre prosjekter. Det lover redaksjonssjef Vivi Stenberg.

– De vil nok dukke opp i andre programmer etter hvert. Vi skal jobbe tett med dem og utvikle andre programmer etter hvert også.

Hun beskriver innsatsen begge har lagt bak seg i programmet som formidabel.

