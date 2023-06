«Squid Game 2»: Se hvem som dukker opp

Ennå er det hemmelig når sesong to av «Squid Game» får premiere, men Netflix gir nå noen hint om hva seerne kan vente seg.

En ny teaser, sluppet i helgen, viser at gamle og nye roller dukker opp.

At Lee Jung-jae (50) gjør comeback som Seong Gi-Hun, er ingen bombe. Han vant den ekstreme konkurransen i første runde.

Lee Byung-hun (52) fylte rollen som Hwang In-ho – eller «Front-Man» i sesong én. Han blir også med i fortsettelsen. Det samme gjør Wi Ha-jun (31), politimannen, som la ut på desperat og livsfarlig leting etter sin bror.

Nye stjerner

Om Oh Yeong-su (78) viser seg i sesong to, røper ikke strømmekanalen. Han spilte Oh Il-nam, som endte opp med å overraske seerne.

GJENSYN: Seong Gi-Hun (spilt av Lee Byung-hun) vant potten i første sesong.

At det handler om spill også i neste sesong, er tydelig. Netflix presenterer nemlig «de nye spillerne».

Blant dem er skuespiller og sanger Yim Si-Wan (34), Kang Ha-Neul, skuespiller Kang Ha-Neul (33), skuespiller Park Sung-Hoon (38), skuespiller, rapper, låtskriver og produsent Yang Dong-Geun (44) og skuespiller Gong Yoo (43).

Og det er røde og grønne knapper som avgjør skjebnen.

SPILL: «Squid Game» – et spill på liv og død.

Sørkoreanske «Squid Game» ble en massiv suksess og satte rekorder da den gikk på lufta i 2021. Sesong én landet på 1,65 milliarder timer sett de første 28 dagene.

111 millioner så serien i løpet av de fire første ukene, og TV-thrilleren vant hele seks Emmy-trofeer.

Sesong én handlet om en gruppe mennesker som kjempet med livet som innsats i en rekke dødelige leker i håp om å vinne en stor pengepremie. Kun én person skulle stå levende – og rikere – igjen.

Serieskaper Hwang Dong-hyu (52) har tidligere uttalt at han kunne tenke seg å gjenopplive døde spillere. Om han gjør alvor av det, gjenstår å se.

HISTORISK: Regissør Hwang Dong-hyu vant Emmy i fjor for regien på sørkoreanske «Squid Game». Serien er den første fremmedspråklige til å vinne i kategorien.

Serieskaperen har ifølge Forbes uttalt at han ikke har tjent seg søkkrik på serien, fordi originalkontrakten med Netflix ikke hadde noen bonus knyttet til hvor godt serien kom til å prestere seermessig.

Strømmetjenesten selv vurderte i 2021 verdien av suksessen til 7,5 milliarder norske kroner.

