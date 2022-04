Justisminister Emilie Enger Mehl vant «Kompani Lauritzen»: − Hadde brukt det meste av kruttet

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (28) er glad for at TV-seerne fikk se en mer sårbar side av henne i «Kompani Lauritzen».

– Jeg er nok lite stresset – en rolig og fokusert person – så skulle jeg gjerne hatt mer tid til å rydde hjemme, men det viktigste for meg nå er jo å gjøre en god jobb i rollen som justis- og beredskapsminister og det er det som tar absolutt mest tid i livet, sier Emilie Enger Mehl om hvem hun er som person med tanke på «Kompani Lauritzen»-treningen.

Lørdag ble det klart at det er den norske justisministeren som er vinner av realitykonkurransen. Da serien ble spilt inn, hadde hun ennå ikke fått jobben.

VINNER: Justisminister Emilie Enger Mehl sier det alltid er gøy å vinne, men hun føler det var en lagseier da hun vant «Kompani Lauritzen» og sier det kommer tydelig frem hvor viktig samarbeid er.

– Hadde du blitt med på «Kompani Lauritzen» om du visste du skulle bli justisminister?

– Det blir et hypotetisk spørsmål, men jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk være med, og hele opptaksperioden skjedde før jeg ble justis- og beredskapsminister, så det var umulig å forutse at det ville bli en kombinasjon, sier hun.

– Men jeg tror ikke jeg hadde vært noe bedre justisminister om jeg ikke hadde vært med, snarere tvert imot.

Var ikke forberedt på reaksjonen

Mehl var rørt og sliten da hun kom opp den siste bakken i «Kompani Lauritzen» og trådde over målstreken som vinner av årets sesong.

– Jeg føler folk har blitt kjent med flere sider av meg enn det man ville sett enn om jeg bare var synlig som justis- og beredskapsminister, og det syns jeg er hyggelig, for jeg er jo også et menneske. Det å være sårbar som man jo er når man er med i et sånt program, og svetter, og sliter og feller en tåre innimellom – det er en del av det å være et menneske, sier hun.

STYRKE: Emilie Enger Mehl sier hun har tenkt mye på at hodet er det viktigste hun har etter deltagelsen i «Kompani Lauritzen»: – Det er hodet man må bruke til å hente frem mental styrke. MINISTER: «Kompani Lauritzen»-vinneren tror ikke deltagelsen har gjort henne til noen dårligere justisminister – snarere tvert imot.

I begynnelsen av programmet kan Mehl nesten fremstå vrang og litt vrien overfor befalet. Hun reagerte på en måte hun var helt uforberedt på, forklarer hun.

– Men så fikk jeg mer og mer tillit til befalet etter hvert. Jeg skjønte at de vil oss vel – aldri at jeg mistenkte dem for det motsatte. Men det som gikk fra å være en slags ukontrollert opposisjon, gikk over til å bli veldig stolthet, tillit til dem og et ønske om å gjøre en solid jobb og strekke meg langt for å gjøre dem stolte, sier hun.

Justisministeren fikk tidlig en kommentar av fenriken om at hun måtte legge fra seg politikerspråket.

– Da han kom med den kommentaren, tenkte jeg at dette var nok planlagt, for jeg husker det ikke passet helt i setningen, sier hun leende.

– Vokst opp med arbeid

– Er det noe fra deltagelsen som du har fått bruk for i jobben din nå?

– Jeg har tenkt mye på at hodet er det viktigste jeg har. Det er hodet man må bruke til å hente frem mental styrke, til å beholde roen, fokusere inn energien på den jobben du skal gjøre, og det er veldig overførbart til det jeg gjør nå.

VINNER: Emilie Enger Mehl krysser målstreken som første kvinnelige vinner av «Kompani Lauritzen» etter tre sesonger.

Mehl har kommet best ut i mange oppgaver i «Kompani Lauritzen», også i onsdagens episode når de fire gjenstående deltagerne – Mehl, Marius Skjelbæk (31), Rikke Isaksen (27) og Emile Nereng (26) – skal konkurrere i problemløsning.

– Det virker som mange av øvelsene i programmet kommer ganske lett for deg. Stemmer det?

– Da jeg kom på toppen av bakken i finalen, kjente jeg at jeg hadde brukt det meste av kruttet som jeg hadde, men jeg har jo vokst opp med arbeid egentlig. Jeg vokste opp på gård og er veldig takknemlig for det, for der er det sånn at alle bidrar. Og kua må melkes selv om det er julaften, og det må skje klokken seks om morgen, og det er noen som er avhengig av at du står opp og gjør jobben, forklarer hun.

– Lagt deltagelse i reality på hyllen

Selv om Mehl mestret «Kompani Lauritzen», blir det nok en stund til hun gjør reality igjen. Da VG spør om hva hun liker best av å være realitydeltager eller politiker, svarer hun:

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått tillit til å være justis- og beredskapsminister, så nå har jeg nok lagt deltagelse i reality på hyllen for en stund.

I 2015 vant Mehl også NRK-programmet «Anno».

Det ble stilt spørsmål til Mehls TV-timing, da «Kompani Lauritzen» begynte å gå på skjermene kort tid etter Russlands innovasjon av Ukraina.

– Jeg husker den morgenen veldig godt, fordi jeg har en vekkerklokke som skrur på radioen, så det var jo det første jeg hørte da jeg våknet. Som alle andre så syns jeg det var helt forferdelig, og det har vi sett i ukene som har gått, at den russiske aggresjonen er helt grusom og nådeløs. Da var mitt fokus som justis- og beredskapsminister, med ansvar for Norges nasjonale sikkerhet og ikke minst migrasjon og flyktninger, å håndtere det. Fra den dagen og fremover, preget det hverdagen, sier hun.

– Og «Kompani Lauritzen» skulle jo starte. Det er en vurdering som TV 2 må gjøre – når de vil sende sine programmer – og det er ikke noe jeg hverken kunne eller ville legge meg opp i. Men jeg er glad for at de også har uttrykt dyp sympati med Ukraina, og opplever at alle er preget og berørte av det her, og at det også kommer til synet på den måten produksjonen og TV 2 omtaler programmet.