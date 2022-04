FERTILITETSKLINIKKENS FLORENCE NIGHTINGALE?: Pia Tjelta i «Made In Oslo».

TV-anmeldelse «Made In Oslo»: Hjemmelaget såpe

Pia Tjelta som verpesyk fertilitetslege. Klart slikt har noe for seg.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Made In Oslo»

Norsk drama i åtte episoder

Premiere på Viaplay søndag 24. april

Serieskaper: Kathrine Valen Zeiner

Regi: Marit Moum Aune

Med: Pia Tjelta, Jakob Cedergren, Ola G. Furuseth, Mariann Hole, Erle Østraat, Sara Khorami, Ane Skumsvoll

Elin (Pia Tjelta) driver en fertilitetsklinikk i Oslo sammen med eksmannen CC (Ola G. Furuseth). De tok over fra sistnevntes far, som liker Elin bedre enn han liker sitt eget kjøtt og blod.

Elin har ikke egne barn. Hun og kjæresten, Björn (Jakob Cedergren), har prøvd og prøvd i en årrekke. Men det vil seg ikke. Sist det ikke ble resultat av bestrebelsene deres, ble Elin mer eller mindre psykotisk. Da gikk det hardt ut over Björns datter fra et tidligere forhold, 13 år gamle Stella (Erle Østraat), som de lever sammen med halvparten av tiden.

MOR OG STEDATTER: Pia Tjelta og Erle Østraat i «Made In Oslo».

Björn er således avvisende til å fortsette å prøve, i frykt for en reprise. De to har bestemt seg for å adoptere i stedet. Det er et kompromiss Elin sier hun kan leve med. Men egentlig kan hun ikke det. Elin verker etter et biologisk barn, og er villig til å gå svært langt for å virkeliggjøre drømmen – før det er for sent.

Når jeg sier «svært langt», så mener jeg svært langt. «Made In Oslo» nekter seg lite, og det skjer mye i manuset som ikke akkurat er hundre prosent troverdig. I den grad den har ønsket å smykke seg med å være en seriøs serie om et sårt tema – sorg over barnløshet – er ikke «Made In Oslo» udelt vellykket, for å si det sånn.

HEI OG HÅ OG EN BEHOLDER MED SÆD: Pia Tjelta og Jakob Cedergren i «Made In Oslo».

Men sett som et melodrama med mildt satiriske elementer, eller kanskje aller helst en slags komprimert, smått absurd såpeopera, har den en del gående for seg.

Serien er godt fortalt, blir aldri kjedelig, og holder et proft nivå rent teknisk. Den er dessuten godt spilt, spesielt av de kvinnelige skuespillerne (som er de viktigste her).

Det gjelder Ane Skumsvoll som CCs søster og Elins beste venninne Maiken. Det gjelder Mariann Hole som Renate, Björns eks og Stellas mamma. Det gjelder Sara Khorami i en dessverre underutviklet rolle som embryologien Lily. Og det gjelder absolutt Erle Østraat som Stella, en begavet, men plaget tenåring.

DISTINGVERT OG AR-TI-KULERT: Ola G. Furuseth i «Made In Oslo».

Og jo: Furuseth er sedvanlig distingvert og ar-ti-kulert som CC. Vi får en håndfull gjesteopptredener også, ved blant andre Trine Wiggen og Jakob Oftebro. («Made In Oslo» røkter en rekke mindre sub-plott, som alle har det til felles at de føles litt tynne).

Alle disse til tross: Det skummende brygget av drøye intriger – alvorlig sykdom! ekser som fremdeles har følelser for hverandre! skumle utenlandske kraftkapitalister! forbrytelser! etiske overtramp! sprø misforståelser! bedrag! sorg! folk som overhører ting de absolutt ikke skal overhøre! overraskende allianser! mye vin! litt sex! – ville neppe vært veldig minneverdig om det ikke var for Pia Tjelta.

JO DA, DE HAR DE BRA SAMMEN. BORTSETT FRA DEN ENE TINGEN ... : Pia Tjelta og Jakob Cedergren i «Made In Oslo».

Hun har i en årrekke vært en av Norges mest rått talentfulle skuespillere, og får alt til å se lekende lett ut. «Made In Oslo» er som sagt ikke alltid like troverdig. Men Tjelta er troverdig, og svært severdig, i ett og alt, uansett hvor mye rart og til tider ekstremt manuset ber henne om å gjøre.

Så om du skal gi «Made In Oslo» en sjanse, og det kan du godt, så gjør det mest for henne. Sofistikert drama er det ikke. Men en underholdende, velspilt såpe er heller ikke å forakte, og sesong 1 legger på alle måter opp til en eller flere oppfølgere.