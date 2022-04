RØD LØPER: Millie Bobby Brown på premiere på sesong 3 av «Stranger Things» i Santa Monica i Los Angeles i juni 2019.

Millie Bobby Brown om å bli seksualisert: − Det er kvalmt

Den 18-årige «Stranger Things»-stjernen snakker i en fersk podkast om det å bli seksualisert i en ung alder. Hun sier det har blitt verre siden hun ble myndig.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er på mandagens episode av podkasten «The Guilty Feminist» den britiske skuespilleren snakker om seksualisering og hvordan både andre mennesker og mediene har behandlet henne siden hun ble myndig i februar.

– Jeg har definitivt måtte takle mer av det i de to ukene etter at jeg ble 18 - jeg ser virkelig en forskjell i måten folk oppfører seg og måten pressen og sosiale medier reagerer på at jeg er myndig, sier Brown ifølge Los Angeles Times.

SERIE: F.v. Eduardo Franco som Argyle, Charlie Heaton som Jonathan, Millie Bobby Brown som Eleven, Noah Schnapp som Will Byers og Finn Wolfhard som Mike Wheeler i «Stranger Things» sesong 4.

– Jeg synes ikke det skulle endre noe, men det er kvalmt og det er sant, og det er et veldig godt bilde på hva som skjer i verden og hvordan unge jenter blir seksualisert, fortsetter hun.

Brown var tolv år da «Stranger Things» hadde premiere på Netflix i 2016 og hun ble en av de mest kjente barneskuespillerne i verden.

HOLLYWOOD: Millie Bobby Brown på SAG-prisutdeling i Los Angeles i januar 2019.

Siden da har hun både vært produsent og spilt hovedrollen i Netflix-filmen «Enola Holmes».

Hun forteller i podkasten at hun har fått kommentarer på hvordan hun kler seg siden hun var tenåring, og at det kan være overveldende å vokse opp i medienes søkelys.

PREMIERE: F.v. Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Finn Wolfhard og Noah Schnapp på premiere på sesong 3 av «Stranger Things» i Santa Monica i Los Angeles i juni 2019.

– Enhver 18-åring prøver å finne ut av hvordan det er å være voksen, å være i et forhold og vennskap og forsøke å passe inn. Det er mye, og du prøver å finne deg selv samtidig. Den eneste forskjellen er at jeg gjør det i rampelyset. Så det kan være veldig overveldende, sier hun videre.

Kjæreste

Brown er kjæreste med Jake Bongiovi (19), sønnen til musiker Jon Bon Jovi. Ifølge Teen Vogue stilte de to sammen offentlig for første gang på BAFTA-utdelingen i mars i år, men de skal ha datet siden 2021.

PAR: Jake Bongiovi og Millie Bobby Brown på den røde løperen på BAFTA-utdelingen i London 13. mars.

Nylig snakket også tidligere barnestjerne Cole Sprouse om seksualisering av unge kvinnelige skuespillere. Han sa berømmelse er som traume, og at han vil forsvare sine kvinnelige kolleger.

ROLLEN: Millie Bobby Brown som Eleven i sesong 4 av «Stanger Things».

Tirsdag kveld kom en ny trailer for sesong 4 av «Stranger Things». Tidligere er det kommet flere smakebiter fra sesongen som har vist både nye roller og nye steder. Sesongen kommer i to deler: Den første har premiere 27. mai, og del to kommer noen uker senere, 1. juli.