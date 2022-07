NYHETSREDAKTØR: TV 2s sjefredaktør Olav Sandnes skriver til VG at det ikke har skjedd noe som endrer på hans vurdering av nyhetsredaktør Karianne Solbrækkes habilitet.

TV 2: Ikke endret mening om nyhetsredaktørens habilitet i saker om Arfan Bhatti

I en intern e-post i TV2 skriver nyhetsredaktør Karianne Solbrække om sitt tidligere forhold til den kjente islamisten Arfan Bhatti. – Jeg har forståelse for at dette kommer opp, skriver hun til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Som dere vet, gjorde jeg en stor tabbe for 16 år siden – som jeg den gang beklaget offentlig», skriver Solbrække (49) i e-posten, ifølge Aftenposten.

TV 2s nyhetsredaktør sikter til forholdet hun hadde til Bhatti (44) i en periode på midten av 2000-tallet.

Bhatti har den siste tiden igjen vært i søkelyset som følge av koblingen til terrorsiktede Zaniar Matapour (43) etter barskytingen i Oslo. Blant annet har de ifølge VGs opplysninger vært i en chatgruppe sammen og blitt stoppet i en bil sammen.

Solbrække var journalist i TV 2 da hun var involvert med Bhatti. Forholdet var avsluttet da hun ble innkalt som vitne i rettssaken om synagogeskytingen i 2008.

I 2017 ble hun nyhetsredaktør i TV 2.

– Jeg har forståelse for at dette kommer opp, skriver Solbrække i en kommentar til VG mandag ettermiddag.

– Jeg gjorde en stor tabbe for 16 år siden, som jeg beklaget den gangen. 11 år senere fikk jeg tillit av sjefredaktør i TV 2, Olav Sandnes. Den tilliten har jeg forsøkt å forvalte på en god måte, legger hun til.

Holder fremdeles i sakene

VG har også sendt Solbrække spørsmål knyttet til hennes habilitet i nyhetssaker som omhandler Arfan Bhatti. Kommunikasjonssjef Tor-Martin Torbergsen i TV 2 viser til at slike habilitetsspørsmål må besvares av sjefredaktør Olav T. Sandnes.

– Det har ikke skjedd noe i den siste tiden som endrer på hverken min vurdering av hennes habilitet, eller tilliten, svarer TV 2-sjefen i en e-post til VG.

– Denne saken kom opp fordi det ble stilt spørsmål om hvorfor TV 2 utsatte nyhetene om Bhatti, som jo var beviselig feil, legger han til.

– Betyr dette at Solbrække faktisk holder i sakene om Bhatti?

– Hun er nyhetsredaktør, og holder like lite og like mye i disse sakene som andre saker. Det er hele laget av journalister, utgavesjefer og vaktsjefer som Karianne leder, som gjør de løpende vurderingene, svarer sjefredaktøren.

SJEFREDAKTØR: Olav T. Sandnes i TV 2 forteller at han ikke har endret mening om Solbrækkes habilitet i løpet av de siste ukene.

– Hvordan har Solbrække selv bidratt til vurderingen av egen habilitet, ref. Vær varsom-plakaten om integritet og troverdighet?

– Ved å være åpen overfor meg da jeg ansatte henne, om et kortvarig forhold som da lå 11 år tilbake i tid, svarer Sandnes.

Punkt 2.2 og 2.3 i Vær varsom-plakaten fremhever blant annet at redaktører skal verne om sin uavhengighet, og at de skal være åpne om bakenforliggende forhold.

I kommentaren til VG skriver Karianne Solbrække at hun mener det er en selvfølge at TV 2s journalistikk ikke skal preges av hverken hennes eller andres fortid.

– Jeg har en sjef over meg, og jeg har en stor gjeng kvalifiserte ledere, utgavesjefer og vaktsjefer på lag, som tar gode beslutninger hver eneste dag, skriver hun.

– Ikke minst har jeg en redaksjon med ekstremt dyktige journalister som lager journalistikk uavhengig av min eller andres fortid, legger hun til.

Har vært åpen i TV 2

Nyhetsredaktøren forteller at hun har vært åpen om saken innad i TV 2, men at hun har valgt ikke å snakke om det offentlig – av hensyn til barn og øvrig familie.

– Dette er en del av min historie, som jeg lever med konsekvensene av, skriver Solbrække.

– Jeg tok permisjon den gangen, i stedet for å søke meg vekk fra mediene. Så valgte jeg helt frivillig å bli nyhetsredaktør i TV 2 da jeg fikk den tilliten. Da visste også alle at dette var en del av min bagasje.

Ikke identifisert

Med få unntak valgte norske medier, deriblant VG, ikke å identifisere Solbrække under en rettssak der forholdet ble kjent, i 2008. Hun var da journalist og ikke mistenkt for noen ulovlige forhold, men vitnet i rettssaken.

OMSTRIDT: Arfan Bhatti (44) er straffedømt flere ganger og har vært en lederskikkelse i den omstridte gruppen Profetens Ummah. Tidligere i vår ble han også observert sammen med Zaniar Matapour (42), som er siktet for masseskytingen i Oslo 25. juni.

Arfan Bhatti (44) er straffedømt flere ganger. I 2008 ble han dømt for medvirkning til skadeverk etter skudd mot en synagoge i Oslo, men frikjent for tiltalepunktet om terrorplanlegging.

Han har også vært en lederskikkelse i den omstridte gruppen Profetens Ummah. Gruppen har åpent støttet ekstremistgruppen Den islamske staten i Syria og Irak (ISIL), også kalt IS, og vervet flere til krigen i Syria.

Ble nevnt i Facebook-innlegg

I et Facebook-innlegg som ble publisert av finansmannen Eirik Furuseth (44) lørdag kveld i forbindelse med masseskytingen i Oslo forrige uke, ble Solbrækkes forhold til Arfan Bhatti på 2000-tallet nevnt. Furuseth satte spørsmålstegn ved om dette hadde påvirket kanalens dekning av koblingene mellom den siktede etter masseskytingen, Zaniar Matapour, og islamisten Arfan Bhatti.

«Pussig nok melder ikke TV 2 dette», skrev Furuseth blant annet i innlegget.

Fredag skrev TV 2-sjef Olav Sandnes følgende til VG om uttalelsen fra Furuseth:

– I denne saken har det kommet påstander om at TV 2 lot være å publisere en nyhetssak av andre enn redaksjonelle grunner. Det er beviselig feil.

I forrige uke ble det kjent at at TV 2s utenriksjournalist Fredrik Græsvik (55) etter Facebook-innlegget hadde sendt meldinger som av Furuseth (44) ble opplevd som truende. TV 2 har beklaget hendelsen og sagt at det er uforenelig med deres journalistiske oppdrag.

Mandag morgen publiserte sjefredaktøren også en kronikk om Græsvik-saken på TV 2s nettsider.