PSYKOPATEN SOM STO OPP FRA DE DØDE: Michael C. Hall som Dexter Gordon i «Dexter: New Blood».

TV-anmeldelse «Dexter: New Blood»: Mer blod

Det første kuttet var det dypeste.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Dexter: New Blood»

Amerikansk TV-thriller i 10 episoder

Premiere på Paramount+ mandag 8. november

Serieskaper: Clyde Phillips

Manus: Jeff Lindsey, Clyde Phillips, Warren Hsu Leonard, Adam Rapp

Regi: Marcos Siega

Med: Michael C. Hall, Jack Alcott, Julia Jones, Jennifer Carpenter, Clancy Brown, Johnny Sequoyah

«Dexter» strakte seg over åtte sesonger i årene 2006-2013, men ble aldri egentlig en spydspiss i det som nå gjerne kalles «TV-seriens gullalder». Den var ikke dyp eller kompleks nok, og alle var enige om at den tapte seg noe innmari etter halvgått løp.

Serien var imidlertid definitivt en del av gullrushet som i løpet av noen hektiske år snudde opp ned på folks TV-vaner. Bort med «lineær», inn med DVD-bokser og deretter strømming.

Våpenet til «Dexter» var langt fra hemmelig. Våpenet var blod – og folks fascinasjon for psykopater. Aldri hadde en amerikansk TV-serie, produsert for å bli konsumert av et bredest mulig publikum, hatt så mye gørr å by på. «Dexter» var både klinisk glattpolert og oppsiktsvekkende brutal.

GOD DAG MANN: Michael C. Hall i «Dexter: New Blood».

Nå er antihelten Dexter Morgan (Hall) – en morderisk psykopat/sosiopat (derom strides de nerde) som er blitt oppdratt til å bare drepe slemme mennesker – tilbake, tilbake, tilbake. Ikke der vi forlot ham, i Miami, men et kaldt sted nord i USA, Iron Lake, der han lever i en koie på et urbefolknings-reservat.

Han er i full gang med å slipe kniver. Ikke for å drepe, men for å gjøre den lokale slakteren en tjeneste. Dexter har ikke tatt livet av noen på ti år, får vi vite, men virker til å ha det rimelig greit for det. Han er sammen med den lokale politikvinnen Angela (Jones), og jobber som assistent i en jakt- og sportsfiske-butikk.

Dette gode, men lite begivenhetsrike livet kan umulig vare i mer enn maksimalt én episode, og Dexter får et tilbakefall da noen feller en hvit hjort på reservatet. Den sosialiserte psykopaten har ikke glemt gamle kunster, og er fremdeles en kløpper til å partere lik. Men han er blitt slurvete med blodet.

SOSIOPATEN OG HANS SØNN: Jack Alcott (til venstre) og Michael C. Hall i «Dexter: New Blood».

Det tetner seg til. Dexters sønn, Harrison (Alcott), dukker uventet opp. Han er tenåring nå, og utviser tegn til å ha selskap av en «mørk passasjer» i psyken, akkurat som pappa. Måten han spiser sandwicher på er dessuten ekstremt irriterende. Søsteren Debra (Carpenter) er død. Men hun dukker hele tiden opp likevel – i visjoner og hallusinasjoner.

I tillegg er det en lystmorder løs i Iron Lake, som jakter på unge jenter som har rømt hjemmefra. Et miljøsvin av en oljebaron er også på ferde. Folk som har sett litt «Dexter» vil umiddelbart begynne å tenke sitt om hvordan «helten» skal knyte sammen sekken til slutt.

«Dexter: New Blood» har ikke høye ambisjoner. Serien er fan service – et produkt som eksisterer fordi det finnes et tilstrekkelig antall mennesker i verden som ble vonbrotne av det de mente var en uverdig slutt i 2013, og er villige til å bruke tid og penger for å viske ut de vonde minnene.

DØD, MEN IKKE BORTE: Jennifer Carpenter og Michael C. Hall i «Dexter: New Blood».

Vi snakker her om en type mennesker som tar TV-serier altfor, altfor alvorlig, og «Dexter: New Blood» pøser på med callbacks som skal tilfredsstille dem: Halls lakoniske fortellerstemme, «The Trinity Killer», den rituelle parteringen, kjeftingen fra søsteren, the code. Selvfølgelig gjør den det.

At Dexter nå gjør sine greier i et annet klima, med innebygd «Twin Peaks»-stemning, er muligens eksotisk til å begynne med. Men idet vi begynner å få grep om den nitid konstruerte historien, blir følelsen av reprise nokså lammende. Serien er selvsagt «profesjonelt» plottet. Men den er jammen ganske teit også.

Humoren, enda mer camp enn før, slår en som overveiende upassende. Det føles ikke uten videre greit å skulle glise kynisk av en serie der folk blir partert for nytelsens skyld, «fortjent» eller ikke, og uskyldige mennesker blir skutt i ryggen.

SKOGENS MANN: Michael C. Hall i «Dexter: New Blood».

For Hall er rollen som å ta på seg et par gamle tøfler. Han er stadig god som mannen som ikke er i stand til å føle stort, men er blitt gruelig flink til å late som om han gjør det. Tusenmeterblikket er glassaktig og sarkastisk. Ellers er dette påfallende svakt spilt serie.

Kun for folk som fremdeles drømmer om Dexter om natten, altså, og alt i alt et overflødig gjensyn. Det finnes i sannhet viktigere ting enn «Dexter» å savne her i verden.

Anmelderen har sett fire av ti episoder