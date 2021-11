NYBAKT FAR: Scott Speedman, her på en premiere i Los Angeles for noen få år siden.

TV-stjernen Scott Speedman (46) pappa for første gang

Skuespiller Scott Speedman og kjæresten Lindsay Ray Hofmann (31) har fått en datter.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Den nybakte pappaen, for tiden aktuell i Netflix-serien «YOU», skriver på Instagram at babyen så dagens lys forrige måned.

«Pfeiffer Lucia Speedman. Født hjemme 26. oktober. Full av beundring overfor jenta mi, Lindsay Ray Hofman», skriver 48-åringen under bilder av seg selv med den nyfødte.

Speedman, kjent også fra serier som «Grey’s Anatomy» og «Felicity», har vært ordknapp om kjærestens svangerskap. Først for seks uker siden delte han bilde av seg og kjæresten med synlig kul på magen.

Hun på sin side har delt flere bilder av den voksende magen, men siden hun bare har litt over 6000 følgere på Instagram, har ikke offentligheten fanget det opp.

I midten av oktober betrodde Speedman til Drew Barrymore (46) og hennes TV-show at han skulle bli pappa, og at de planla hjemmefødsel.

– Jeg sjekker telefonen hele tiden når jeg ikke er hjemme, fortalte han, og la til at de hadde skaffet seg et badekar, og at hans jobb var å sørge for at det ble fylt med varmt vann når tiden var inne.

Han var spent før fødselen.

– Jeg har vært alene med meg selv i 46 år, så jeg er klar for å bli pappa. Det er jo noe jeg ikke har erfaring med, men jeg gleder meg til dette nye kapttelet, uttalte førstegangspappaen.

Speedman er født i England, men vokste opp i Canada. Han og kjæresten er nå bosatt i California. Barnet er det første også for henne.

THRILLER: Scott Speedman spiller plaget enkemann med en stesønn i sesong tre av «YOU».

