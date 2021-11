FORELDRE: Sturla Berg-Johansen og Kaja Norum, han avbildet i 2017 og hun i 2011.

Sturla Berg-Johansen er blitt pappa

Sturla Berg-Johansen (54) og kona Kaja Norum (32) har fått en sønn.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder han selv på Facebook.

«Jeg trodde jeg hadde opplevd de heftigste tingene livet har å by på, men neida. I går ble jeg far til en fin liten gutt», skriver Berg-Johansen fredag og viser frem bilder av den nyfødte.

«Moren hans er den råeste dama jeg vet om. Hun ga liv til godungen vår, og hun har gitt meg nytt liv. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, Kaja», skriver han videre.

VG har forsøkt å komme i kontakt med de nybakte foreldrene.

26. oktober delte Kaja Norum dette bildet av seg selv med struttende babymage:

TV-kjendisen og kunstnerkona giftet seg i juli, én måned etter at Berg-Johansen opplyste om at de ventet barn. Nyheten meldte han fra scenen under Bakgårdsrevyen i hjembyen Tønsberg.

Samtidig opplyste han om at det var en gutt som var på vei.

– Det er fantastisk! Ultralydbildet endret alt, sa 54-åringen til Tønsbergs blad og la til at han var forberedt på at livet vil bli forandret når han blir småbarnsfar.

Barnet er det første for Berg-Johansen, mens kona har en datter fra før.

Berg-Johansen la ut dette bildet på Instagram i sommer, etter bryllupet, med teksten «Endelig»:

Berg-Johansen og Norum sto frem som kjærester i 2019, men de har kjent hverandre veldig mye lenger.

«Den enkle kommentaren må bli: Jeg elsker henne», skrev Berg-Johansen i en SMS til VG.

Året etter forlovet de seg.

Kaja Norum, er blant annet kjent for å ha malt Berg-Johansen naken og med erigert penis, i 2011. Maleriet ble senere solgt for 72.000 kroner.